Recalé par l'IMSA, Glickenhaus déplore de lourdes pertes financières

Fondateur éponyme de la marque américaine, Jim Glickenhaus se fait entendre depuis un certain temps quant au fait que son écurie ne peut pas s'engager en IMSA, notamment lors de l'épreuve reine que sont les 24 Heures de Daytona, en raison des critères stricts du championnat nord-américain sur le statut de constructeur. La réglementation d'IMSA requiert que tout constructeur engagé produise au moins 2500 voitures par an.

Lors d'une conférence de presse organisée par le FIA WEC en vue des 1000 Miles de Sebring le mois prochain, Glickenhaus a enfoncé le clou, qualifiant la décision de recaler sa petite marque américaine de "stupide" mais aussi "illégale" selon les lois américaines sur le droit à la concurrence. Il affirme par ailleurs que l'IMSA lui avait affirmé que sa voiture serait la bienvenue et que les finances de sa compagnie ont souffert de ne pas pouvoir courir en IMSA, ce qui pourrait avoir des conséquences sur son engagement en WEC.

"Cela a un énorme impact financier sur notre capacité à courir", déclare Glickenhaus, dont l'écurie a engagé une voiture pour le WEC 2023 et espère en inscrire une seconde aux 24 Heures du Mans. "Les sponsors américains ne peuvent être desservis. Si nous courions en IMSA, nous pourrions lever des fonds avec les sponsors américains, il y en avait qui voulaient que nous courions. Nous avons souffert de lourds dommages financiers."

"Je suis en sport auto parce que j'adore la course, et j'ai les moyens d'en faire. Je le fais personnellement. Ce n'est pas quelque chose de commercial. Mais au bout d'un moment, mes actionnaires vont dire 'Jim, ça suffit', et ils ne vont pas me laisser continuer. Ce jour viendra. Mais si je pouvais courir en IMSA, j'aurais de bien meilleures chances de pouvoir continuer en WEC."

Glickenhaus a expliqué qu'on lui avait assuré à l'été 2020 que sa 007 LMH serait éligible à courir en IMSA et que le projet n'aurait pas été lancé s'il avait su qu'il en serait autrement. "On nous a dit oui, et c'était la condition de notre engagement. Franchement, si nous avions su que nous ne pourrions pas courir en IMSA, nous n'aurions pas donné suite. Il y a des personnes très haut placées du WEC et de l'ACO qui savent que ce que je dis est complètement vrai et qui sont très déçues."

Glickenhaus, qui a précédemment menacé l'IMSA d'une action en justice, continue d'envisager cette possibilité. "Je ne veux pas intenter une action en justice pour le plaisir, mais je trouve ça incroyable", lance-t-il à Motorsport.com. "[Je ne comprends pas] ce qui leur passe par la tête en ne laissant pas cette [voiture] courir et en adoptant cette position illégale."

Glickenhaus ajoute que le concept de convergence entre le LMDh et le LMH perd son sens si les voitures correspondant aux deux règlementations ne peuvent pas gagner à la fois en WEC et en IMSA. "Ce que j'ai dit dans cet appel auquel ont participé John Doonan [président de l'IMSA] et Pierre [Fillon, président de l'ACO] est que les fans croiront à la convergence quand une LMDh gagnera Le Mans et qu'une LMH gagnera les 24 Heures de Daytona. D'ici là, je pense que la convergence n'existe pas vraiment. Doonan et Pierre étaient parfaitement d'accord, mais Doonan a ensuite dit que nous ne pouvions pas courir en IMSA. Allez comprendre !"