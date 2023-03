Les vainqueurs de Daytona suspectés de triche : l'IMSA frappe fort

Charger le lecteur audio

Un communiqué de l'IMSA, mercredi soir, a eu l'effet d'une bombe pour le monde de l'Endurance : le Meyer Shank Racing, vainqueur en janvier des 24 Heures de Daytona pour la grande première de la catégorie GTP et du LMDh, a été lourdement puni en raison d'une forte suspicion de triche. L'équipe conserve sa victoire, acquise avec l'Acura ARX-06 confiée à Tom Blomqvist, Colin Braun, Helio Castroneves et Simon Pagenaud, mais une manipulation des données des pressions de pneus a été découverte. Des soupçons de triche qui font tache.

Cette manipulation des données a été mise au jour par Honda Performance Development (HPD), qui développe le prototype LMDh de l'équipe. Le constructeur a immédiatement alerté les officiels de l'IMSA, qui ont enquêté avant de prendre des sanctions majeures.

"Nous sommes extrêmement déçus par la faute professionnelle commise par le Meyer Shank Racing à Daytona", déplore David Salters, président et directeur technique de Honda Performance Development. "On s'est rendu compte qu'il y avait un problème de données sur la voiture MSR #60 et après une enquête approfondie dans la foulée de la course, nous avons transmis nos conclusions à l'IMSA."

"HPD ne tolère aucune mauvaise conduite, négligence ou manipulation des données. Nous soutenons totalement la position de l'IMSA dans cette affaire. Nous avons consentis des efforts énormes pendant deux ans, avec nos partenaires châssis, pour que l'ARX-06 soit la meilleure voiture de course possible. Que cela soit remis en cause est inacceptable."

Le directeur de l'écurie, Mike Shank, est ainsi mis à l'épreuve jusqu'au 30 juin tandis que l'ingénieur responsable de la manipulation dénoncée, Ryan McCarthy, s'est vu retirer son accréditation pour le championnat IMSA et est suspendu pour une durée indéterminée. Concernant les pénalités, l'écurie Meyer Shank Racing se voit retirer 200 points aux classements pilotes et équipes du championnat, perd tous ses points en IMSA Michelin Endurance Cup, et perd également sa prime de victoire. Elle devra également s'acquitter d'une amende de 50 000 $.

Le classement des 24 Heures de Daytona 2023 demeure en revanche inchangé et l'équipage #60 conserve la victoire, le trophée, et les montres offertes aux vainqueurs. Les autres concurrents conservent les points inscrits en fonction de leur position à l'arrivée.

"Nous acceptons la décision du championnat et nous avons pris nos responsabilités", a réagi l'équipe Meyer Shank Racing. "Nous tenons à présenter des excuses à tout le monde chez Acura, chez HPD et à tous nos partenaires. Nous avons géré le problème en interne et le membre de l'équipe qui en est responsable ne fait plus partie de l'entreprise. Nous ne voulons pas que cette erreur éclipse l'incroyable effort de notre équipe, de nos pilotes et de nos partenaires pour développer cette nouvelle voiture LMDh. Nous considérons que cette affaire est close et nous sommes pleinement concentrés sur le fait de remettre les compteurs à zéro et de revenir pour les 12 Heures de Sebring."

