Newgarden double la mise dans le dernier tour à Indianapolis

Josef Newgarden, qui s'était déjà imposé il y a tout juste un an sur le Brickyard, a répété son exploit dimanche grâce à un dépassement à l'extérieur dans l'avant-dernier virage du tout dernier tour sur Pato O'Ward.

Il s'impose ainsi avec 0"3417 seconde d'avance sur le Mexicain, qui termine encore une fois deuxième de l'épreuve après avoir terminé à ce même rang en 2022. La troisième place revient à Scott Dixon (Ganassi), l'expérimenté Néo-Zélandais accrochant finalement le podium après s'être élancé du 20e rang. Le top 5 est complété par Alexander Rossi (Arrow McLaren) et le leader du championnat Álex Palou (Ganassi).

Lire aussi : Formule E DS Penske continue sa progression à Shanghai

"Je savais que nous pouvions gagner cette course à nouveau ; c'était juste une question de bien faire les choses", a déclaré Newgarden après la course. "Il n'y a pas de meilleure façon de gagner une course que cela. Je dois aussi le céder à Pato [O'Ward]. C'est un pilote incroyablement propre. Il faut deux personnes pour que ça marche. Ce n'est pas seulement une belle manœuvre, c'est aussi quelqu'un avec qui vous travaillez et qui est incroyablement propre."

"Je dois tirer mon chapeau à Pato. Il aurait facilement pu gagner cette course aussi, mais c'est tout simplement tombé sur nous. Je suis tellement fier de tout le monde. Je suis fier de toute cette équipe. Tous ceux qui sont partenaires avec nous, Team Chevy. Juste une belle journée."

C'est la première fois depuis Helio Castroneves (2001 et 2002), qu'un pilote s'impose deux fois de rang à l'Indy 500. L'édition 2024 a vu son départ retardé de quatre heures en raison de violents orages ayant traversé l'Indiana dans la journée du dimanche. Malgré ce délai, 300 000 fans sont demeurés fidèles au poste pour suivre la course.

Grosjean à l'arrivée

Quant à Romain Grosjean, qui disputait ses troisièmes 500 miles d'Indianapolis, il voit l'arrivée pour la première fois, en franchissant la ligne d'arrivée au 19e rang, après s'être élancé 26e sur la grille, au volant de sa monoplace du Juncos Hollinger Racing.

À l'issue de cette course, Álex Palou demeure leader du championnat, et compte désormais 20 points d'avance sur Scott Dixon, qui devance Will Power, Pato O'Ward et Colton Herta. Prochain rendez-vous de l'Indycar : le 2 juin, avec le Grand Prix de Detroit.

500 Miles d'Indianapolis