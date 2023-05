Álex Palou en pole position des 500 Miles d'Indianapolis

Álex Palou s'élancera dimanche prochain en pole position des 500 Miles d'Indianapolis. Pilote le plus rapide du Fast Six dimanche soir, l'Espagnol a également établi un nouveau record lors des qualifications de la 107e édition.

Il a signé la meilleure moyenne sur quatre tours à 234,217 mph, prenant le dessus sur Rinus VeeKay pour seulement 0,006 mph ! Son premier tour de l'ovale de 2,5 miles a été bouclé à la vitesse moyenne de 235,131 mph. "Ça représente énormément pour moi", a-t-il réagi à l'issue de son run. "On savait que ce serait serré, ils m'ont donné la voiture la plus rapide. Regarder les autres était plus difficile que de faire les quatre tours."

Le pilote du Chip Ganassi Racing a eu raison d'un Rinus VeeKay qui, battu pour seulement l'équivalent de 0"004 seconde, ne peut pas nourrir de regrets. "J'ai tiré tout ce que je voulais [de la voiture], mais c'est tellement serré", a réagi le pilote du Ed Carpenter Racing. "Je pensais vraiment que l'on avait une chance de décrocher la pole position."

Homme le plus rapide du top 12 auparavant, le pilote McLaren Felix Rosenqvist n'est pas parvenu à passer la barre des 235 mph dans son premier tour et a établi une moyenne de 234,114 mph. Il sera troisième sur la grille de départ devant Santino Ferrucci et Pato O'Ward.

Scott Dixon, qui était en lice pour une troisième pole position consécutive avec Ganassi, n'est pas parvenu à rééditer l'exploit et a terminé sixième de ce Fast Six.

Parmi ceux qui n'ont pas participé à cette ultime partie des qualifications, Alexander Rossi sera septième sur la grille de départ devant Takuma Sato, Tony Kanaan, Marcus Ericsson, Benjamin Pedersen et Will Power.

Côté français, Romain Grosjean prendra le départ de son tout premier Indy500 depuis la 19e place le week-end prochain, tandis que Simon Pagenaud partira 22e.

500 Miles d'Indianapolis - Fast Six