IndyCar

L'IndyCar débarquera à Barcelone en 2027 pour une première historique en Espagne

Motorsport.com a confirmé qu'un accord pluriannuel avait été trouvé pour organiser une course IndyCar sur le circuit de Barcelona-Catalunya à partir de 2027.

Jose Carlos de Celis Joey Barnes

Publié: 20 oct. 2026, 10:03

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Photo de : Icon Sportswire via Getty Images

Le circuit de Barcelona-Catalunya a conclu un accord pour accueillir une manche d'IndyCar à partir de l'été 2027. Le championnat américain de monoplaces fera ainsi étape en Espagne, sur les terres d'Álex Palou, quintuple champion de la discipline.

Comme révélé par El Periódico, puis confirmé à Motorsport.com par plusieurs sources proches du dossier, l'accord prévoit une course en juillet 2027. L'annonce officielle est attendue dans les prochains jours, alors que le calendrier actuel du championnat ne s'étend que jusqu'au début du mois de juin.

L'IndyCar n'a pas souhaité commenter l'information auprès de Motorsport.com. Plusieurs sources haut placées ont toutefois confirmé qu'un accord avait été trouvé et que le contrat devait être signé prochainement.

Les négociations ont débuté en juin dernier et ont donné lieu à de longues discussions. Elles ont été menées par la Generalitat de Catalogne, qui supervise les contrats liés au circuit de Montmeló aux côtés de Fira Circuit, l'organisme chargé de signer l'accord.

Le gouvernement catalan, dont le président, souhaitait obtenir un événement majeur pour compenser l'absence de la Formule 1 sur le circuit en 2027, conséquence de la mise en place d'un système de rotation. La F1 retrouvera Barcelone en 2028, 2030 et 2032.

L'arrivée de l'IndyCar, où Álex Palou s'est imposé parmi les pilotes de référence, constituerait un ajout important au calendrier du circuit.

Palou a également joué un rôle clé dans les efforts déployés par Barcelone pour attirer le championnat. L'épreuve de 2027 marquera le retour de l'IndyCar hors d'Amérique du Nord pour la première fois depuis 2013, ainsi que sa toute première course en Espagne.

L'accord portera sur plusieurs années à partir de 2027, avec une manche comptant pleinement pour les championnats pilotes et constructeurs.

Isack Hadjar (Red Bull Racing)

Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Après le succès des 6 Heures de Barcelone en WEC le week-end dernier, qui ont attiré plus de 55 500 spectateurs, le circuit espère que l'IndyCar rencontrera un engouement comparable, avec la possibilité de faire salle comble.

L'épreuve devrait séduire le public local, mais aussi les spectateurs européens : Barcelone accueillera l'unique course du championnat en Europe et sa première sur le continent depuis 2007, tout en attirant les nombreux fans américains de la discipline.

Dans un entretien accordé à Motorsport.com le week-end dernier, Ignasi Armengol, directeur de Fira Circuit, n'avait pas caché son ambition d'attirer l'IndyCar à Barcelone, qualifiant ce projet de "rêve ". Il avait également reconnu la difficulté des négociations : "La vérité, c'est que nous travaillons dans ce sens, mais c'est très difficile, honnêtement, très difficile". Les discussions ont finalement abouti à un accord qui fera venir le championnat nord-américain en Espagne.

Un accord historique pour l'IndyCar et l'Espagne

La dernière course d'IndyCar disputée hors d'Amérique du Nord remonte à 2013, à São Paulo. L'épreuve de Barcelone marquera la première apparition du championnat en Europe sous son identité actuelle.

La dernière course d'un championnat américain majeur de monoplaces sur le continent remonte à 2007, lorsque la discipline, alors connue sous le nom de Champ Car, s'était rendue à Assen, aux Pays-Bas. Auparavant, l'IndyCar et le CART avaient également organisé des courses au Royaume-Uni et en Allemagne.

L'épreuve de 2027 sera donc la toute première course d'IndyCar organisée en Espagne. Le championnat avait déjà fait part de son ambition de renforcer sa présence à l'international. Ces derniers mois, plusieurs projets de courses en Colombie, au Brésil et en Espagne avaient été évoqués. Barcelone semble désormais en passe de décrocher sa place au calendrier.

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