Castroneves vainqueur pour la quatrième fois à Indianapolis !

Des tribunes garnies de 135 000 spectateurs, une distanciation physique quasi-inexistante, des masques aux abonnés absents : on aurait presque pu croire à une édition des 500 Miles d'Indianapolis d'un autre temps ! Ou bien à l'espoir d'un début de retour à la vie normale ? C'est en tout cas la première image à retenir, avant même le départ de l'épreuve qui a été donné avec Scott Dixon en pole position.

Une fois le drapeau vert agité, le Néo-Zélandais a d'ailleurs conservé l'avantage, avant de voir quelques instants plus tard Rinus Veekay prendre les commandes. Le début de course s'est avéré plutôt calme, jusqu'à la première salve d'arrêts au stand, marquée par l'erreur de Stefan Wilson dans la pitlane. Le crash du Britannique a provoqué la première neutralisation, qui a coûté cher à Dixon ainsi qu'à Alexander Rossi, tous les deux retardés lors de leur ravitaillement.

Les hostilités ont ensuite repris et permis de voir plusieurs leaders se succéder jusqu'à la mi-course. C'est une fois celle-ci passée que la course a de nouveau été neutralisée, après une grosse frayeur en sortie de stand. Reparti avec une roue arrière gauche mal fixée, Graham Rahal a vu ses espoirs de victoire s'envoler dans son crash, tandis que le pneu baladeur a heurté un Conor Daly lui aussi malheureux, qui a laissé des plumes aérodynamiques dans l'histoire alors qu'il figurait clairement parmi les prétendants à la bouteille de lait.

À l'orée des cinquante derniers tours, les stratégies ont commencé à se dévoiler un peu plus, permettant de déceler les concurrents en lice pour la gagne, avec notamment un Simon Pagenaud remonté dans le top 10 et un Dixon parvenu à rentrer dans le tour des leaders après sa déconvenue du début d'épreuve. Will Power, lui, a vu ses rêver de deuxième succès s'évanouir après un tête-à-queue dans la voie des stands, tandis que Felix Rosenqvist et Takuma Sato sont apparus comme les pilotes misant le plus sur une grosse économie de carburant pour tenter de s'imposer.

On peut considérer que le sprint final a été lancé dans les vingt derniers tours, après les derniers passages au stand pour faire l'appoint de carburant. Álex Palou et Hélio Castroneves, leaders avant leur ultime arrêt, se sont livré un gros duel tout en essayant de remonter au plus vite sur les gestionnaires Rosenqvist et Sato, emmenant avec eux O'Ward et Pagenaud. Le pari de Rosenqvist n'a pas fonctionné, le Suédois se voyant contraint de ravitailler à sept tours du terme, Sato l'imitant un tour plus tard et laissant le groupe des furieux se disputer la timbale.

À cinq tours du but, Palou a pris la tête de l'épreuve devant Castroneves, tentant à plusieurs reprises de sortir le Brésilien de son aspiration, en vain puisque celui-ci a repris son bien à l'entrée dans les deux dernières boucles. Tout s'est joué dans le tour final, au milieu d'un gros trafic dont a parfaitement profité Castroneves pour s'imposer et décrocher ni plus ni moins que sa quatrième victoire aux 500 Miles d'Indianapolis, du haut de ses 46 ans et après ses succès de 2001, 2002 et 2009. Juste derrière Palou a résisté à un Pagenaud bien revenu pour décrocher la troisième place. Côté tricolore, Sébastien Bourdais termine à la 26e place.

500 Miles d'Indianapolis

partages