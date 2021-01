Dale Coyne "adorerait" faire venir Romain Grosjean en IndyCar

Deux mois après l'effroyable accident qui a interrompu sa carrière en Formule 1 plus tôt que prévu, Romain Grosjean n'a pas encore annoncé l'orientation qu'il souhaite donner à sa carrière. Longtemps réticent à se tourner vers l'IndyCar face au danger représenté par les ovales, le Franco-Suisse semblait s'être ravisé puisqu'il qu'il envisageait de rejoindre ce championnat avant l'accident de Sakhir.

Ce dramatique épisode a poussé Grosjean à reconsidérer cette option mais les discussions avec Dale Coyne Racing ont continué. L'équipe a annoncé mercredi le retour d'Ed Jones, qu'elle avait fait débuter en 2017 et qui était absent des circuits la saison passée, mais elle doit encore désigner le pilote de sa seconde voiture, que Grosjean pourrait occuper.

"Vous pouvez faire une liste de 100 pilotes, nous avons probablement discuté avec tous ceux qui sont libres, ou qui ne le sont pas, cet hiver, en Amérique, en Europe, dans tous les pays", a déclaré le patron de l'équipe, Dale Coyne, reconnaissant toutefois que Grosjean faisait partie des principaux candidats : "Romain est évidemment un bon pilote. Nous adorerions l'avoir."

L'équipe est en contacts avec plusieurs pilotes mais elle souhaite un dénouement rapide : "Nous espérons que cela sera vite bouclé et que nous pourrons faire une annonce la semaine prochaine, et ensuite nous rendre sur les essais en février."

Dale Coyne a l'habitude d'aligner ces pilotes à l'année mais des programmes partiels sont fréquents en IndyCar. Une telle option pourrait permettre à Grosjean d'éviter les quatre manches prévues sur des ovales cette année : le double rendez-vous du Texas, les 500 miles d'Indianapolis et Gateway.

Même si Grosjean est très présent sur Twitch pour des courses virtuelles, il reste également à savoir s'il sera apte à rouler pour des essais au mois de février. Le pilote a subi une intervention chirurgicale le 15 décembre et ce n'est que le 11 janvier qu'il a pu abandonner définitivement les pansements sur sa main gauche. La semaine dernière, le 20 janvier, Grosjean a pu arrêter de prendre des antalgiques.

"Bien évidemment, on ne parlera jamais de 2020 et de Romain Grosjean sans cet accident à Bahreïn, dont clairement j'aurais pu ne pas sortir", a déclaré l'ancien pilote Haas dans une vidéo. "C'est sûr qu'il y aura un avant et un après 2020, parce qu'on ne peut pas oublier un accident comme ça. Je pense que j'en sortirai meilleur et que ma vie sera plus belle."

