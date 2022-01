Dernière chance de répondre au sondage mondial sur l'IndyCar

Charger le lecteur audio

L’IndyCar et Motorsport Network ont lancé, en collaboration avec Nielsen Sports, ce sondage 2022 en 11 langues au début du mois, afin de recueillir l’opinion des fans de course du monde entier.

Le sondage comporte des questions sur les pilotes et les équipes préférés des fans. Comme pour les courses, il y a une forte concurrence pour la place de numéro 1 parmi les plus populaires de l'IndyCar.

À quelques heures de la fin des votes, il y a moins de 3% d'écart entre les trois premières équipes. Du côté des pilotes, seulement 5% des votes couvrent les cinq premiers pilotes – avec sept nationalités dans le top 10 des plus populaires à ce jour.

Des dizaines de milliers de fans de plus de 130 pays ont déjà répondu, soulignant le fort attrait international et la base de fans passionnés dans le monde.

L'enquête se terminera dimanche soir, moment où toutes les données seront téléchargées pour être analysées par Nielsen Sports, leader dans le domaine des études sportives. C’est donc la dernière ligne droite pour participer.

Donnez votre avis en cliquant ici !

L'enquête 2022 est la première de ce type spécifiquement axée sur l’IndyCar et vise à recueillir l’opinion des fans sur une grande variété de sujets, des habitudes de visionnage aux moyens d'améliorer la discipline, ainsi que des questions clés en dehors de la course comme l'environnement, la diversité et l'inclusion.

Elle couvre également la croissance de l’eSport dans l’intérêt des fans d’IndyCar – Motorsport Games développe actuellement un nouveau jeu vidéo sur l'IndyCar, dont le lancement est prévu en 2023.

SJ Luedtke, vice-président du marketing de l'IndyCar a déclaré : "Nous voyons nos fans comme nos partenaires les plus importants dans le développement de notre discipline et nous avons hâte de connaître leur avis à travers cet important effort mené en partenariat avec l'équipe de Motorsport Network."

Les principales conclusions seront révélées lors de la manche d'ouverture des NTT IndyCar Series, le Firestone Grand Prix de St Petersburg, en Floride, fin février.

De plus, des copies numériques du rapport seront disponibles dans le monde entier en téléchargement sur Motorsport Network.

IndyCar and Motorsport Network team up to launch Global Fan Survey. Photo by: Motorsport.com