Dixon émerge du chaos de Nashville, Grosjean dans le mur

Charger le lecteur audio

Après de la pluie et des orages, c'est finalement avec 1h30 de retard que le départ de la course de Nashville, 14e manche de la saison 2022 de l'IndyCar, a été donné, aux alentours de 23h, heure française.

Au moment où les fauves ont été lâchés, Scott McLaughlin a aisément conservé sa pole position devant Romain Grosjean dans un premier tour relativement sage. Le premier incident notable, qui n'a toutefois pas provoqué de drapeau jaune, a impliqué Colton Herta, poussé contre le mur par Dalton Kellett et obligé de rentrer au stand au troisième des 80 tours prévus en raison de dégâts sur l'aileron avant. Dès les premières boucles, certains pilotes ont fait le choix de passer par la pitlane, à l'image du prétendant au titre et vainqueur de l'Indy 500 Marcus Ericsson.

Le drapeau jaune a finalement été brandi pour la première fois au huitième tour, après un tout droit et une immobilisation en piste d'Alexander Rossi. Le top 5 au moment de la relance, au 12e tour, était composé de McLaughlin, Grosjean, Álex Palou, Christian Lundgaard et Pato O'Ward. Derrière, Simon Pagenaud s'est vite emparé de la septième place avant de mettre la pression sur Josef Newgarden. En tête, la Penske #3 s'est vite échappée d'un peu plus d'une seconde face à l'Andretti #28, les deux hommes affichant un rythme supérieur au reste du peloton.

Au 20e tour, Newgarden, équipé de pneus durs plus efficaces à ce stade de la course, s'est hissé dans le top 5 en passant O'Ward avant de mettre la pression sur Lundgaard et Palou. Deux boucles plus tard, le second drapeau jaune du jour a été agité, pour un tête-à-queue et une immobilisation en piste d'Hélio Castroneves au début du pont ; cela est venu couper dans leur élan McLaughlin et Grosjean, qui avaient plus de cinq secondes d'avance sur leurs poursuivants alors que Palou venait, lui, de passer par les stands.

Au 23e tour, sous Safety Car, la plupart des pilotes passèrent par les stands, offrant les commandes à Palou et chamboulant totalement le classement avec Jimmie Johnson, Pagenaud, Kyle Kirkwood et David Malukas pour compléter le top 5. McLaughlin et Grosjean étaient repoussés aux sixième et septième rangs. L'épreuve fut relancée au 25e tour mais pas pour très longtemps car plusieurs incidents eurent lieu dans la partie la plus sinueuse du tracé : l'effet accordéon a en effet entraîné plusieurs contacts qui ont eux-mêmes précipité des accrochages à petite vitesse. La victime principale était O'Ward, contraint à l'abandon en raison de dégâts sur sa boite de vitesses ; toutefois plus d'une demi-douzaine de pilotes ont été impliqués.

Au 33e tour, la course a été relancée après une longue session de nettoyage : Palou, Pagenaud, Malukas, McLaughlin et Kirkwood constituaient le top 5. Mais là encore, l'épreuve fut vite neutralisée, en raison de l'accrochage entre Takuma Sato et Devlin DeFrancesco, tous deux dans le mur. Le cap de la mi-course fut passé sous cette période de neutralisation.

La relance a eu lieu au 42e des 80 tours. Pagenaud a mis la pression sur Palou très rapidement, au point où l'accrochage a été frôlé, pendant que McLaughlin se hissait à nouveau dans le top 3. L'Australien passait ensuite Pagenaud au 44e tour, le Français se retrouvant vite supplanté par Malukas et Grosjean avant de glisser inéluctablement en fond de top 10.

Au 50e tour, Palou comptait 1,8 seconde d'avance sur McLaughlin, 6,2 sur Malukas et 7,1 sur Grosjean. Alors que plusieurs pilotes de la seconde partie de classement venaient de passer par les stands, dont Will Power, le drapeau jaune était à nouveau de sortie : Graham Rahal a sous-viré dans le mur à la sortie d'un virage, avant d'être percuté par Rinus VeeKay, qui ne l'avait pas vu. Au 54e tour, sous drapeau jaune, tous les leaders passèrent par les stands, ce qui aboutissait sur un top 5 composé de Newgarden, Scott Dixon, Lundgaard, Power et Jack Harvey.

La course fut relancée au 57e tour, avec à nouveau un McLaughlin très offensif qui, après un mauvais arrêt, est passé du 15e au 10e rang en quelques virages. Alors que Newgarden résistait à la pression de Dixon, Palou se hissait en quatrième place en passant Power, mais en abîmant légèrement son aileron dans le décalage, lui faisant perdre de la rigidité et donc de l'efficacité.

À 16 tours du drapeau à damier, un accrochage entre les rookies, bien placés dans le top 10, Malukas et Kirkwood provoquait la sixième neutralisation du jour. Newgarden, le leader, passait alors seul par les stands pour son ultime arrêt ravitaillement. Le top 10 était composé de Dixon, Lundgaard, Palou, Herta et McLaughlin, Grosjean, Ericsson, Rossi, Power et Rosenqvist.

La relance a eu lieu à dix tours du but : rapidement, McLaughlin a passé Herta, lui-même passé par Grosjean. Coup de théâtre dans la lutte pour le championnat avec un problème pour Ericsson l'obligeant à ralentir. Sur un rythme impressionnant, McLaughlin s'est vite rapproché du duo de tête mais un autre drapeau jaune est venu faire retomber l'excitation : Johnson est entré en contact avec un mur en perdant sa voiture sur des bosses à la fin du pont, exactement comme en 2021.

L'épreuve a été relancée pour quatre tours avec Dixon, Lundgaard, McLaughlin, Palou et Grosjean dans le top 5, mais le Français n'a pas fait long feu, décalé contre le mur par un Newgarden offensif. Le drapeau jaune puis le drapeau rouge furent brandis : Ericsson, victime d'un problème, s'est immobilisé en piste. Il est à noter que McLaughlin avait pris l'avantage sur Lundgaard, qui n'avait plus de push-to-pass.

L'épreuve reprenait finalement pour un seul tour lancé : Dixon fut rapidement sous la pression de McLaughlin mais résista parfaitement à son compatriote pour aller conquérir son 53e succès en IndyCar pour un dixième de seconde et après un total de six arrêts. Palou est monté sur la troisième marche du podium alors qu'Alexander Rossi et Colton Herta complétèrent le top 5.

Au classement général, Will Power conserve les commandes mais voit Scott Dixon revenir à six points. Malgré sa course difficile, Marcus Ericsson demeure troisième à seulement 12 points de la tête devant Josef Newgarden qui est à 22 unités et Álex Palou à 33.

Nashville