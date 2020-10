Rosenqvist rejoint Arrow McLaren SP, Palou le remplace chez Ganassi

Felix Rosenqvist change d'équipe. Après deux saisons chez Ganassi, le meilleur rookie de la saison 2019 va rejoindre Arrow McLaren SP, née cette année de l'association entre McLaren et Schmidt Peterson. Rosenqvist succèdera à Oliver Askew aux côtés de Pato O'Ward.

"Je suis impatient d'entamer ce nouveau chapitre de ma carrière et de rejoindre Arrow McLaren SP", se réjouit le Suédois. "L'équipe a montré qu'elle est constamment au premier plan cette année, et je suis impatient de travailler avec Pato que nous l'aidions à progresser. Je tiens à remercier Sam [Schmidt, copropriétaire de l'équipe], Ric [Peterson [également copropriétaire], Zak [Brown, directeur général de McLaren] et toute l'équipe pour cette opportunité, et je travaille déjà pour préparer la saison prochaine du mieux possible."

Rosenqvist a remporté sa première course en IndyCar à Road America cette année. Sa nouvelle équipe compte sur lui pour franchir un cap : "Nous avons suivi Felix depuis son arrivée en Indy Lights en 2016 et nous avons constamment été impressionnés par ses performances au cours des deux dernières années", souligne Sam Schmidt. "Nous pensons que lui et Pato se complèteront bien et qu'ensemble, ils nous aideront à faire progresser l'équipe."

En début de semaine, Ganassi avait annoncé la prolongation de Marcus Ericsson aux côtés de Scott Dixon, titré cette saison, et de Jimmie Johnson, qui se lance dans une spectaculaire reconversion en monoplace après ses sept titres en NASCAR Cup. Le départ de Rosenqvist ne signifie pas que Ganassi va conserver trois voitures puisque l'équipe a annoncé l'arrivée d'Alex Palou, en provenance de l'équipe Dale Coyne. Ganassi n'avait plus engagé quatre voitures depuis la saison 2017, même si la présence de Johnson s'est pour le moment garantie que sur les circuits routiers et urbains.

Palou est de son côté ravi de rejoindre l'une des plus grandes équipes en IndyCar. "Dire que je suis ravi ou excité de franchir cette étape dans ma carrière serait un euphémisme", déclare l'Espagnol, qui faisait ses débuts dans la championnat en 2020. "Piloter pour Chip Ganassi est un rêve qui devient réalité. J'ai toujours suivi l'équipe et c'est le genre d'équipe ou de propriétaire pour lequel tous les pilotes veulent rouler. Scott Dixon a encore vécu une saison exceptionnelle, en atteignant la barre des 50 victoires et en décrochant un sixième titre, donc on ne peut pas en demander plus à un équipier. Je suis également impatient de travailler avec Marcus et Jimmie, et d'apporter ma contribution à l'équipe en passant plus de temps avec tout le monde."

Palou n'a pris que la 16e du championnat mais Ganassi estime que dans le contexte particulier de la saison 2020, sa nouvelle recrue a su prouver son talent. "J'adore voir de jeunes pilotes progresser", indique Mike Hull, manager de l'équipe. "Cette saison d'IndyCar a été très difficile pour de jeunes pilotes comme Alex, qui n'a pas pu voir les circuits en amont, ni faire des essais privés ou des essais sur des week-ends de trois jours. En mettant tout ça en perspective, il a fait un excellent travail. Nous avons eu une ouverture, et Chip [Ganassi, propriétaire de l'équipe] a l'œil pour voir le talent. Alex a cette étincelle, cet élément intangible qui est fantastique quand il est associé au talent."