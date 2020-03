Le Grand Prix de Long Beach annulé ou reporté

Il existe une possibilité, peu probable, que la course puisse être reprogrammée plus tard dans l'année mais cela nécessiterait l'accord de plusieurs organisations et dépendrait évidemment de la possibilité pour la ville de Long Beach de pouvoir lever l'interdiction concernant les événements accueillant beaucoup de personnes.

La Grand Prix Association of Long Beach a ainsi déclaré : "Bien que nous reconnaissions qu'il s'agit d'un important désagrément pour nos fidèles participants, sponsors et autres clients, cette action est néanmoins conforme à notre objectif premier qui est d'assurer la sécurité et le bien-être du public lors de notre événement."

"Nous sommes en pourparlers avec la ville de Long Beach, divers organismes de contrôle des courses et le Long Beach Convention Center pour discuter de la viabilité de reprogrammer cet événement à une date ultérieure dans l'année. Si cela n'est pas possible, nous serons impatients d'organiser le Grand Prix de Long Beach du 16 au 18 avril 2021. De plus amples détails sur les éventuels remboursements ou remises seront communiqués prochainement."