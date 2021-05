Après sa pole position et avant la course du Grand Prix d'Indianapolis qui doit se dérouler ce samedi soir, Romain Grosjean est revenu sur les raisons derrière cette performance qui intervient après sa troisième épreuve en IndyCar. Le Français a notamment pointé le caractère "familier" du circuit routier du mythique ovale américain, proche de ce qu'il a connu en F1.

"De tous les circuits sur lesquels j'ai couru aux États-Unis, c'est celui qui m'était le plus familier. On peut deviner qu'il a en fait été dessiné pour la Formule 1, [vu] les vibreurs, le tracé et les virages. Je savais que je me sentirais rapidement bien en piste, alors qu'à St. Pete il fallait un petit peu de temps pour apprendre. Barber, [il y a] quelques astuces à comprendre. Ici, pour moi, c'est un peu plus simple."

Concernant les qualifications en particulier, il explique : "En abordant le week-end, nous avons évidemment beaucoup travaillé pour être bons et également pour juste apprendre. Notre premier segment des qualifs n'était pas bon. Le second a été bien meilleur. Avant le Fast Six, je n'avais jamais utilisé de pneus rouges [tendres] rodés, donc je ne savais pas quoi attendre de la voiture. Elle s'est vraiment bien comportée. Dans le premier tour, j'ai fait une erreur. C'était un tour rapide, mais il y avait une erreur. Je savais que j'avais plus de rythme lors du second tour. Ça s'est vraiment, vraiment bien passé. Je me suis dit que ça pouvait le faire, ça l'a fait."

Grosjean salue le travail du manufacturier pneumatique de l'IndyCar. "Si je suis tout à fait honnête, je pense que Firestone fait un travail incroyable sur les pneus. Je les apprécie beaucoup depuis mon arrivée dans la série, la façon dont vous pouvez attaquer et glisser, la façon dont ils réagissent."

"Je crois que nous sommes plus rapides sur des pneus usés que sur des pneus neufs. Cela montre à quel point les pneus sont bons. Si vous enchaînez les tours, l'équilibre est là, c'est vraiment bien... Quand vous y arrivez et que vous avez le grip et l'équilibre, vous pouvez vraiment le sentir à travers le volant."

"Évidemment, en Formule 1, avec la direction assistée, vous perdez un peu cette sensation. Le pneu est très différent. Je ne sais pas. J'ai juste l'impression qu'ici, vous mettez le [pneu] rouge et vous savez un peu à quoi vous attendre, c'est ce qui se passe la plupart du temps."

Il est à noter que Grosjean a signé le 20e temps du Warm-up.