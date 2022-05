Grosjean sera patient pour ses débuts à l'Indy 500

Charger le lecteur audio

Pour Romain Grosjean, la 106e édition de l'Indy 500, ce week-end, ne sera que sa troisième course sur ovale en IndyCar. Après ses débuts sur la piste du World Wide Technology Raceway de Gateway l'année dernière, il a couru sur le Texas Motor Speedway plus tôt cette saison, en mars. Pourtant, malgré plusieurs flirts avec les murs d'Indianapolis lors des essais, Grosjean s'est qualifié en neuvième position, à l'extérieur de la troisième ligne. Il est d'ailleurs le seul pilote Andretti Autosport-Honda à s'être classé dans le top 15.

Interrogé par Motorsport.com s'il savait déjà quelle stratégie adopter pour le début de la course, le Français a répondu : "Non. Je dois aller regarder les vidéos des départs précédents. C'est génial d'être à l'extérieur si vous pouvez rester à fond et obtenir six positions ! Mais si vous vous plantez dans le premier virage, vous aurez fait un quart de mile et vous en aurez manqué 499,75. Donc il vaut mieux éviter ça ! Il faut juste être patient, jouer le long jeu, et s'assurer que je fais les choses comme je suis censé les faire. Je suis un débutant sur la piste, donc ils vont probablement me donner des informations pour la course. Si c'est trop, je vais leur dire que c'est trop et si ce n'est pas assez, ils peuvent me garder au top de mes capacités."

Depuis son passage au Rookie Orientation Program sur le circuit en octobre dernier, l'ancien pilote de chez Haas a déclaré qu'il se sentait "plus à l'aise sur les ovales qu'à l'époque". "Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir sur les ovales... Il y a beaucoup de choses à savoir et à comprendre", a poursuivi Grosjean, avant d'ajouter qu'il n'y avait pas eu de grandes surprises lors de ses premiers tours dans cet exercice particulier.

Romain Grosjean et son ingénieur de course chez Andretti, Olivier Boisson.

"Je suis arrivé sans aucune attente. Je ne savais pas ce qui m'attendait. La chose la plus importante est de savoir à quel point la piste change par rapport à la température, le vent ou le soleil. Je pense que cela a surpris beaucoup de gens. C'est intéressant d'y aller et d'essayer d'obtenir autant d'informations que possible."

À la question de savoir s'il ressentait une pression particulière en tant que meilleur pilote Andretti sur la grille, Grosjean a répondu : "C'est 200 tours, les choses peuvent aller dans votre sens ou non très rapidement. Oui, je suis très fier d'être le meilleur chez Andretti, très fier d'être devant tous mes coéquipiers. C'est évidemment quelque chose de spécial. Je suis très fier de mon ingénieur de course Olivier [Boisson], qui a décidé samedi [premier jour des qualifications] de prendre une voie différente des autres, juste parce qu'il pensait que c'était la meilleure option que nous avions pour les qualifications et ça a très bien marché. Je suis heureux qu'il m'ait suivi chez Andretti [depuis Dale Coyne Racing] et je suis heureux de l'avoir rencontré dans ma carrière. Ma relation avec lui est géniale et nous nous faisons confiance. C'est bien."