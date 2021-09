Grosjean troisième à Laguna Seca après une folle remontée

Romain Grosjean s'est illustré dimanche soir lors de la manche d'IndyCar disputée à Laguna Seca. Parti 13e sur la grille, le Français a mis à profit une stratégie efficace et a impressionné par son pilotage en s'offrant une remontée de dix places, qui lui a permis de décrocher son troisième podium de la saison dans le championnat. Au total, il a exécuté 27 dépassements, dont 15 pour gagner une position.

Le départ de la course qui comptait 95 tours lui a permis de remonter au neuvième rang, puis il pointait huitième avant son premier arrêt au stand aux alentours du 20e tour. Offensif, il a livré une course impeccable jusqu'à un dernier relais particulièrement remarqué, lors duquel il a mis à profit l'utilisation des pneus tendres.

La course a été remportée par Colton Herta devant Álex Palou, mais Grosjean n'a pas manqué de se montrer menaçant jusqu'au bout, réduisant peu à peu l'écart qui était de 12 secondes sur la tête de course après son dernier arrêt, pour finalement échouer à 1"73 de la deuxième place et 3"71 du vainqueur.

Lors de son dernier assaut, le pilote tricolore s'est fendu d'un dépassement osé dans le Corkscrew sur Jimmie Johnson, à qui il prenait un tour mais qui avait reçu pour consigne de ne pas céder facilement afin de protéger son coéquipier. Il y a eu contact, mais les deux monoplaces ont résisté !

"Quelle course !", a réagi Romain Grosjean après cette grosse performance. "Je suis vraiment heureux d'être troisième, vu d'où on partait. J'essayais de remonter dans le peloton et j'ai vraiment attaqué fort. Notre voiture était rapide, l'équipe m'a une fois encore donné une très bonne auto. Je crois qu'il faut être confiant en ce que l'on fait dans la voiture. J'ai fait de bons dépassements. Il y a eu quelques moments chauds, mais tout s'est bien terminé."

"La course était chouette. Le premier virage est un bon endroit pour dépasser, le Corkscrew en est un autre. Maintenant c'est facile à dire, mais j'aurais aimé que l'on s'arrête au stand cinq tours plus tôt, car les pneus étaient encore très bons à la fin."

Graham Rahal a pris la quatrième place de la course devant Pato O'Ward et Marcus Ericsson. Du côté des deux autres Français, Simon Pagenaud a terminé septième et Sébastien Bourdais 14e.

Au championnat, Álex Palou fait la bonne opération et compte maintenant 35 points d'avance sur Pato O'Ward et 48 sur Josef Newgarden. Simon Pagenaud est huitième du classement général, où Romain Grosjean pointe 15e en revenant à 20 points de Scott McLaughlin dans la bagarre pour le titre de Rookie de l'année.

Laguna Seca