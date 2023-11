Les haters argentins n'effraient pas Grosjean chez Juncos

Loin des avant-postes, il y a eu du grabuge chez Juncos Hollinger Racing cette saison en IndyCar. Callum Ilott y a mené sa deuxième campagne à temps plein, cette fois avec une seconde monoplace engagée, attribuée au rookie Agustín Canapino. Un rookie qui n'a rien d'un novice en sport automobile, puisqu'il a 33 ans et a remporté de nombreux titres en voitures de tourisme en Argentine.

Ilott et Canapino se sont accrochés à deux reprises cette année, et les fans de l'Argentin se sont montrés particulièrement véhéments sur les réseaux sociaux – jusqu'à envoyer des menaces de mort à l'Anglais et à sa famille. Un scénario désolant pour Romain Grosjean, qui remplace Ilott chez Juncos pour 2024 mais estime avoir une carapace solide pour composer avec ce genre d'événement.

"J'ai vu ça", confie le Franco-Suisse à Motorsport.com. "J'espère que tout va bien se passer, mais je suis conscient de ce qui s'est passé avec Callum. Ce n'était pas idéal. Je me sentais mal pour lui."

"Si ça m'arrive… Je ne vais pas sur les réseaux sociaux, je reste focalisé sur ce que je fais. C'était un peu dommage que ce genre de chose arrive. Il y a des fans passionnés en Amérique du Sud, et avec cette passion, il y a parfois des commentaires qui sont faits mais ne devraient pas exister. Il est donc important à mon avis de maintenir une bonne relation afin d'éviter tout problème. Mais si ça arrive, on devra le gérer de la meilleure manière possible. Je pense être très résistant aux haters !"

Grosjean a salué les débuts en monoplace de Canapino, qui a véritablement découvert cette discipline dans le grand bain et a eu pour meilleurs résultats en 2023 trois 12e places.

"Agustín est très impressionnant, et j'ai hâte de passer plus de temps avec lui. Je pense que c'est pareil que Scott McLaughlin, c'est extrêmement impressionnant quand on voit d'où il vient, et ces gars ont tous deux une excellente mentalité. Je pense qu'il est un pilote très talentueux à la carrière unique."

"Et quand on pense à la vitesse à laquelle Canapino a appris l'anglais pour parler avec les gars… je travaille mon espagnol pour lui ! Je veux passer du temps avec lui et voir ce que je peux apprendre de lui, car il a vraiment fait de belles choses cette année", conclut le nouveau pilote Juncos, qui a pour sa part signé deux pole positions et deux podiums en 2023.

Propos recueillis par Charles Bradley