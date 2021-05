35 voitures sur la liste des engagés de l'Indy 500 2021

Comme de coutume, la grille de départ de l'Indy 500 devra compter 33 monoplaces, il y aura donc deux éliminés parmi les 35 inscrits. Les engagés comprennent neuf anciens vainqueurs de l'épreuve, huit Champions IndyCar et trois rookies.

Les anciens vainqueurs de la classique sont Helio Castroneves (trois fois), Takuma Sato, Juan Pablo Montoya (deux fois), Simon Pagenaud, Will Power, Alexander Rossi, Ryan Hunter-Reay, Tony Kanaan et Scott Dixon. Les trois rookies sont RC Enerson, Pietro Fittipaldi (qui remplace Romain Grosjean au volant de la #51) et Scott McLaughlin.

C'est l'équipe Andretti Autosport qui engage le plus de voitures, avec six au total. Côté motoristes, le peloton est équitablement réparti avec 18 Chevrolet et 17 Honda. La monoplace #52 de Dale Coyne/Rick Ware n'a finalement pas été engagé.

Les premiers tours de roue de l'édition 2021 auront lieu le 18 mai, avec les premiers essais.

Les inscrits de l'Indy 500 2021 :

Numéro Pilote Équipe Moteur 1 1 JR Hildebrand A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 2 2 Josef Newgarden Team Penske Chevrolet 3 3 Scott McLaughlin (R) Team Penske Chevrolet 4 4 Dalton Kellett A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 5 5 Pato O'Ward Arrow McLaren SP Chevrolet 6 06 Helio Castroneves (W) Meyer Shank Racing Honda 7 7 Felix Rosenqvist Arrow McLaren SP Chevrolet 8 8 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing Honda 9 9 Scott Dixon (W) Chip Ganassi Racing Honda 10 10 Alex Palou Chip Ganassi Racing Honda 11 11 Charlie Kimball A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 12 12 Will Power (W) Team Penske Chevrolet 13 14 Sebastien Bourdais A.J. Foyt Enterprises Chevrolet 14 15 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 15 16 Simon De Silvestro Paretta Autosport Chevrolet 16 18 Ed Jones Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan Honda 17 20 Ed Carpenter Ed Carpenter Racing Chevrolet 18 21 Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing Chevrolet 19 22 Simon Pagenaud (W) Team Penske Chevrolet 20 24 Sage Karam Dreyer & Reinbold Racing Chevrolet 21 25 Stefan Wilson Andretti Autosport Honda 22 26 Colton Herta Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda 23 27 Alexander Rossi (W) Andretti Autosport Honda 24 28 Ryan Hunter-Reay (W) Andretti Autosport Honda 25 29 James Hinchcliffe Andretti Steinbrenner Autosport Honda 26 30 Takuma Sato (W) Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 27 45 Santino Ferrucci Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 28 47 Conor Daly Ed Carpenter Racing Chevrolet 29 48 Tony Kanaan (W) Chip Ganassi Racing Honda 30 51 Pietro Fittipaldi (R) Dale Coyne Racing/RWR Honda 31 59 Max Chilton Carlin Chevrolet 32 60 Jack Harvey Meyer Shank Racing Honda 33 75 RC Enerson (R) Top Gun Racing Chevrolet 34 86 Juan Pablo Montoya (W) Arrow McLaren SP Chevrolet 35 98 Marco Andretti Andretti Herta-Haupert with Marco & Curb-Agajanian Honda

(R) = rookie ; (W) = ancien vainqueur

