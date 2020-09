Indy 500 : Alonso dans le top 5 des EL1, Hinchcliffe premier leader

James Hinchcliffe, auteur de la pole position sur le mythique ovale d'Indianapolis en 2016, a réalisé un tour à la moyenne de 224,526 mph (361,339 km/h), devançant son équipier Marco Andretti de 0,18 mph. Mais le plus impressionnant a sans doute été son rythme sans aspiration puisqu'il a atteint la vitesse de 220,732 mph (355,234 km/h), à peine moins rapide dans ces conditions que le quatrième d'hier, son autre équipier Ryan Hunter-Reay.

Scott Dixon est le premier pilote du classement hors Andretti Autosport alors que Fernando Alonso s'est déjà signalé avec la cinquième position, ce qui fait de lui le meilleur pilote Chevrolet au terme de ce premier roulage, juste devant Josef Newgarden.

Du côté de Penske notamment, les pilotes ont été relativement discrets puisque Hélio Castroneves, le tenant du titre Simon Pagenaud et Will Power ont signé les dixième, 12e et 23e performances. Toutefois, le rythme sur les longs relais de l'Américain et du Brésilien sur 30 tours est le meilleur.

Aucun incident important n'a eu lieu lors de cette reprise de contact, seul Charlie Kimball a frotté le mur, mais à l'entrée du virage 2. Les drapeaux jaunes n'ont été brandis que pour des inspections de la piste.

Après la fin de la séance, Ben Hanley, dans la DragonSpeed, qui n'avait pas fait un seul tour de la journée, a reçu l'autorisation de sortir seul en piste pour un shakedown. La seconde séance aura lieu dès aujourd'hui à partir de 17h, heure française. Les 33 pilotes auront six heures et demie de roulage à leur disposition.

Indy 500 - Essais Libres 1