Les 33 participants à l'Indy 500 2020 sont connus

L'Indy 500 approche à grands pas et on connaît désormais la liste complète des participants. Le second et malheureux de l'édition 2011, J.R. Hildebrand, ainsi que Ben Hanley seront de la partie, ce qui semble sceller le sort d'un retour d'Oriol Servià ou de Stefan Wilson.

Avec 33 inscrits pour 33 places sur la grille, il n'y aura pas le fameux Bump Day, où d'ordinaire la lutte fait rage pour avoir le privilège d'accéder à la grille. COVID-19 oblige, le programme a été compressé et le risque est élevé que la météo vienne le perturber durant la semaine de compétition.

Dans le détail, 17 moteurs Chevrolet affronteront 16 moteurs Honda. Et la grille comptera huit anciens vainqueurs : Hélio Castroneves (trois fois), Scott Dixon, Tony Kanaan, Ryan Hunter-Reay, Alexander Rossi, Takuma Sato, Will Power et Simon Pagenaud, le tenant du titre.

Les inscrits pour la 104e édition des 500 Miles d'Indianapolis