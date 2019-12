L'Indy 500, la "priorité" d'Alonso en 2020

Sa longue association avec McLaren suggérerait qu'Alonso pilote une troisième voiture de l'équipe Arrow McLaren SP à Indianapolis, mais le pilote espagnol est resté en contact avec Michael Andretti, pour qui il a piloté en 2017. Retrouver Andretti Autosport passerait toutefois par un accord avec Honda Japon, qui a très mal pris le nombre de critiques reçues en Formule 1 de la part d'Alonso et de McLaren entre 2015 et 2017. Le Schmidt/Peterson Motorsports, avec qui McLaren a fondé un partenariat en IndyCar, a dû passer des blocs Honda aux moteurs Chevrolet.

Présent à la cérémonie de remise des prix de la FIA à Paris, où Alonso a reçu le titre de Champion du monde d'Endurance avec Kazuki Nakajima et Sébastien Buemi, l'Espagnol s'est montré "assez convaincu" de tenter une nouvelle fois l'aventure de l'Indy 500. "Bien sûr, ma priorité pour le moment, est le Dakar", a-t-il expliqué à Motorsport.com.

"Je ne mets donc pas trop d'effort dans le fait de signer un contrat pour l'Indy 500, mais l'intention est d'y participer l'année prochaine. C'est la course que je veux gagner maintenant, c'est ma priorité principale. Je vais me préparer du mieux que je peux pour cette course."

Cette année, pour le retour officiel de McLaren à Indianapolis, Fernando Alonso n'est pas parvenu à se qualifier pour la course. Le double Champion du monde a expliqué ce que cela voulait dire pour sa saison : "C'était le point faible de la saison. Sinon, elle était parfaite, puisque j'ai gagné chaque course à laquelle j'ai participé. Celle-là, je ne l'ai même pas démarrée, donc peut-être que je n'ai pas participé et que la série continue !"

"Je vais devoir analyser les meilleures possibilités pour être compétitif. C'était triste de ne pas être assez compétitif, assez préparé. Nous avons fait ce que nous avons pu. La préparation était un peu en retard, mais il y avait toujours la confiance que nous allions devenir compétitifs. Mais même lors de cette semaine [d'essais et de qualifications], nous avons eu tellement de soucis, j'ai eu l'accident le dimanche, donc tout partait de travers. L'an prochain ce sera mieux j'espère."