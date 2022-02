L'IndyCar songe aussi à créer son Drive to Survive

Charger le lecteur audio

Autrefois résumée à la diffusion sur des chaînes de télévision et à la couverture par la presse, la promotion des sports mécaniques a évolué avec l'essor des réseaux sociaux et des plateformes de SVOD, vues par différents championnats comme un moyen de séduire un nouveau public. En ce sens, la série documentaire Drive to Survive de Netflix, consacrée à la Formule 1, a parfaitement atteint son objectif en intéressant un public qui n'était pas familier de la compétition automobile.

L'initiative a suscité l'intérêt d'autres championnats. Prime Video diffusera bientôt MotoGP Unlimited, un programme similaire sur les coulisses du Championnat de monde de vitesse. L'IndyCar ne veut pas rester sur la touche et réfléchit à un moyen de mieux exposer ses coulisses.

Le championnat américain de monoplaces étudie la forme que pourrait prendre ce programme. Mark Miles, PDG de Penske Entertainment Corp., la structure qui détient l'IndyCar, a confié qu'elle pourrait aller d'un documentaire classique à une véritable fiction, en passant par une "série non scénarisée" comparable à Drive to Survive ou à une émission spéciale.

"Nous avons eu ce que je qualifierais de discussions encourageantes, des idées en l'air, au sujet de tous ces [formats], et je pense que nous sommes plus proches d'une [...] émission spéciale ou d'un programme non scénarisé", a-t-il ajouté, insistant sur le fait qu'aucune décision n'a été prise : "Ce que je peux dire, c'est que des créateurs de contenus et des producteurs très compétents font un gros travail, et que les discussions se poursuivent au sujet de la plateforme et de la potentielle distribution."

Le départ des 500 miles d'Indianapolis 2021

Comme dans les séries axées sur la F1 ou le MotoGP, l'objectif de Mark Miles est de mettre en place un format capable de montrer les pilotes sous un nouveau jour, en mettant l'accent sur l'humain : "L'ingrédient spécial dans Drive to Survive est qu'ils offrent la possibilité de voir les coulisses, les personnalités et leur caractère. Le public ne suit pas nécessairement les courses. Ils s'intéressent à la série parce que c'est un bon spectacle et qu'ils ne sont pas intéressés par le suivi d'un championnat comme le ferait un passionné."

"L'idéal sera un format permettant à un fan de longue date ou à quelqu'un qui ne suit pas les courses de comprendre et découvrir les personnalités, les dynamiques et les intrigues, d'une façon impossible quand on suit un week-end de course", a-t-il ajouté. "C'est vraiment utile et important, parce qu'on ne montre pas énormément les pilotes, les propriétaires et les ingénieurs tels qu'ils sont. On a surtout des pilotes casqués dans des voitures. Les présenter comme individus aide vraiment à toucher plus de passionnés."

Grosjean et O'Ward prêts à ouvrir les portes

La participation des équipes et des pilotes est nécessaire pour rendre une telle série documentaire viable, et certains ont déjà réfléchi à l'idée. Romain Grosjean, au cœur d'un épisode de Drive to Survive au sujet de son effroyable accident à Bahreïn, est prêt à jouer le jeu. "Si Amazon, Netflix ou un autre veut venir pour faire une série sur les coulisses, je serais plus que ravi d'y participer", a confié le Franco-Suisse l'an passé.

Dario Franchitti, Romain Grosjean et Jimmie Johnson

Pato O'Ward, troisième du championnat 2021, est lui aussi d'accord pour consacrer du temps à la production d'un programme sur les coulisses de l'IndyCar, certain du potentiel d'une telle initiative. "Ce qu'on fait pour le marketing, ça a un coût, tout a un coût", a expliqué le pilote Arrow McLaren SP. "Mais il faut prendre le train et avoir un programme parce que la compétition en elle-même n'est pas suffisante."

"Les gens ont besoin de voir ce qui se passe en coulisses pour s'intéresser... Les gens ont besoin de rencontrer les visages sous le casque, et pour moi c'est le plus important. Quel qu'en soit le coût, je pense qu'on aura le meilleur retour sur investissement possible."

"On le voit en Formule 1. La Formule 1 bénéficie d'une croissance incroyable, uniquement grâce au programme sur Netflix. Je pense que c'est important de faire ça sur une plateforme que les gens ont et que les gens regardent, de ne pas dépenser de l'argent pour le mettre là où peu de gens pourraient le voir. [...] Je pense que ça changerait la donne pour notre championnat."

Avec David Malsher-Lopez