Kevin Magnussen va débuter en IndyCar avec Arrow McLaren SP !

Victime d'une grave sortie de piste lors de la première course du Grand Prix de Detroit en IndyCar samedi dernier, Felix Rosenqvist avait dû déclarer forfait pour la seconde épreuve du week-end le lendemain, remplacé au pied levé par Oliver Askew. Le Suédois a subi un problème technique à l'abord du virage 6 de la piste de Belle Isle quand son accélérateur est resté enclenché au moment d'aborder ce virage plutôt serré et qu'il a tiré droit dans un mur de pneus, ce qui a mis brutalement fin à sa course folle.

Arrow McLaren SP attendait d'en savoir plus sur la situation de Rosenqvist en vue de la manche de ce week-end à Road America. Ce mercredi, l'équipe a communiqué que son pilote n'avait pas été déclaré apte à reprendre le volant : "Après une évaluation par l'équipe médicale de l'IndyCar, Felix Rosenqvist n'a pas été autorisé à participer au REV Group Grand Prix de Road America ce week-end. Felix continuera d'être soutenu par l'équipe tout au long de son rétablissement", peut-on ainsi lire sur Twitter.

Ce forfait intervient alors qu'Askew a déjà été annoncé comme remplaçant d'un autre blessé, Rinus VeeKay, qui s'est fracturé la clavicule après une chute à vélo, au volant de la #21 d'Ed Carpenter Racing. En conséquence, Arrow McLaren SP a fait le choix surprise de se tourner vers un autre pilote, inexpérimenté dans le championnat : Kevin Magnussen.

Le Danois, pilote de F1 en 2014 et 2020, était présent du côté de Detroit ce week-end en parallèle du paddock IndyCar dans le cadre de sa participation, et de sa victoire, à la manche d'IMSA sur le tracé urbain. Surtout, c'est un ancien de la maison McLaren puisqu'il fut membre du programme de jeunes pilotes et même titulaire pour l'écurie britannique lors de la saison 2014, où il a d'ailleurs signé son meilleur résultat en discipline avec une seconde place pour sa toute première course.

"Felix sera remplacé pour le Grand Prix du Groupe REV par Kevin Magnussen, qui fera ses débuts en IndyCar. Magnussen a pris 19 départs pour l'équipe de Formule 1 McLaren en 2014, avec notamment une deuxième place, son meilleur résultat en carrière, au Grand Prix d'Australie cette année-là", ne manque ainsi pas de souligner le communiqué.

Magnussen retrouvera donc ce week-end son coéquipier des quatre dernières saisons en F1 chez Haas, à savoir Romain Grosjean, titulaire au sein du Dale Coyne Racing.

