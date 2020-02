McLaren a profité de l'échec d'un accord entre Alonso et Andretti

L'équipe Arrow McLaren SP a annoncé l'engagement de Fernando Alonso pour disputer l'Indy 500 à la fin du mois de mai, après que l'Espagnol n'ait pas réussi à trouver un accord avec Andretti Autosport, qui a finalement engagé James Hinchcliffe dans la monoplace numéro 29. Zak Brown révèle que Michael Andretti et lui ont discuté après que les négociations avec Alonso se sont arrêtées, et Brown a saisi l'occasion de signer le double Champion du monde de F1, réussissant au passage à faire suivre l'un des sponsors d'Andretti, Ruoff Mortgage.

"C'est un partenaire de Michael, et Michael est un ami à moi, et un partenaire en Australie, et au moment où je savais qu'il avait des conversations avec Fernando, Ruoff cherchait quelque chose à faire qui ait un grand impact et une belle exposition", détaille Brown à Motorsport.com, revenant sur la genèse de ce partenariat.

"Quand Fernando et Michael n'ont pas réussi à trouver un accord, Ruoff a demandé à Michael s'il avait un problème avec l'idée qu'ils aillent où allait Fernando, car ils savaient qu'il allait attirer l'attention. Et parce que Michael a déjà tous ses accords principaux de sponsoring en place, il ne pouvait pas leur offrir quelque chose d'aussi important que cette association avec Fernando. Il leur a donné sa bénédiction et nous avons un accord, nous sommes heureux qu'ils soient avec nous pour le mois de mai."

Alonso sera associé aux deux pilotes titulaires d'Arrow McLaren SP, Patricio O'Ward et Oliver Askew, qui sont également les deux derniers vainqueurs de l'Indy Lights. Brown pense que son trio sera performant, notamment grâce à l'expérience que possède déjà Alonso à Indianapolis, après avoir disputé l'édition 2017 avec Andretti, et avoir fait le mois de mai avec McLaren l'an dernier, jusqu'à une élimination en qualifications : "J'ai parlé à Fernando, il a désormais un an et demi d'expérience à Indianapolis et il aime avoir des équipiers compétitifs. Je pense que Pato et Oliver seront très rapides, et il est très confiant quant à ses propres capacités, il a assez d'expérience en compétition et tout ira bien."

L'inexpérience relative du trio, puisque O'Ward et Askew disputeront leur première saison dans la discipline, pourra également être compensée par la présence à la tête du projet de Gil de Ferran, vainqueur de la course en 2003, comme le rappelle Sam Schmidt, un des dirigeants de l'équipe : "J'aime le fait que nous ayons Gil de Ferran à nos côtés. Je pense qu'il apporte une richesse de savoir et une expérience de la victoire !"

Avec David Malsher-Lopez

