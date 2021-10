McLaren : Hülkenberg "en haut de liste” pour un baquet en IndyCar

Nico Hülkenberg va prendre part au rookie test de l'IndyCar pour le compte de l'équipe Arrow McLaren SP à Barber la semaine prochaine, où il va avoir un premier avant-goût de la discipline. L'équipe envisage une troisième voiture dans le cadre de son programme, aux côtés des titulaires Pato O'Ward et Felix Rosenqvist.

Zak Brown, le PDG de McLaren, a précisé que le projet actuel est de faire courir une troisième monoplace à Indianapolis l'année prochaine, et à nouveau plus tard dans la saison, avant un éventuel programme complet en 2023.

"Nous testons Nico lundi", a expliqué Brown. "Je pense que l'IndyCar récompense les pilotes agressifs, et je considère que Nico est un gars qui 'monte sur le volant' comme on dit en Amérique. Je suis très impatient de le voir. Je crois qu'il va apprécier, je pense que Fernando [Alonso] a apprécié l'IndyCar, que [Marcus] Ericsson a apprécié l'IndyCar."

"Nous n'allons certainement pas faire rouler une troisième voiture à plein temps [l'année prochaine]. Nous allons nous engager avec une voiture [supplémentaire] à Indianapolis, et nous avons l'intention de faire rouler une troisième voiture plus tard [l'année prochaine] en prévision d'un programme à temps plein pour une troisième voiture en 2023."

"Nico veut voir ce qu'est l'IndyCar, et nous verrons comment Nico s'en sort. Et tout cela fera partie du processus une fois que nous aurons appuyé sur la gâchette pour cette troisième voiture, [de savoir] qui pourrait être dans cette voiture. Nico est en haut de la liste."

Brown a également confirmé que le directeur de l'équipe McLaren F1, Andreas Seidl, qui dirigeait l'équipe Porsche en WEC lorsque Hülkenberg a remporté les 24 Heures du Mans en 2015, a contribué à mettre l'Allemand dans le viseur pour ce baquet. "Andreas m'a en fait présenté à Nico. Comme vous le dites, ils ont eu une belle histoire [ensemble]. Andreas m'aide quand et où il peut si j'ai besoin d'une faveur, et il a assurément aidé à mettre Nico sur les rails."

Hülkenberg a clairement fait savoir qu'il était impatient de participer au test de lundi. "Bien sûr, je suis excité à l'idée de piloter à nouveau", a-t-il déclaré pour Motorsport.com. "Parce que je n'ai pas été derrière un volant depuis à peu près un an maintenant, je pense, depuis le Nürburgring l'année dernière [en Formule 1]. Cette folle arrivée de dernière minute !"

"Je suis enthousiaste, et je sens que j'ai encore quelques bons tours dans les jambes. C'est donc la découverte de la voiture. J'ai regardé les deux dernières courses, et mon cœur penche pour la monoplace. Il est évident que la F1, ça ne se fera pas, alors vous cherchez la meilleure alternative qui vient ensuite, et l'IndyCar est clairement intéressant."