McLaren dévoile trois livrées célébrant la Triple couronne

McLaren célèbre cette année son 60e anniversaire et organise à ce titre plusieurs opérations vouées à honorer son histoire. La première a été de baptiser sa nouvelle Formule 1 pour la saison 2023 du nom de MCL60. La marque n'est toutefois pas en reste outre-Atlantique pour son engagement en IndyCar, en témoigne la présentation de trois livrées spéciales pour la prochaine édition des 500 Miles d'Indianapolis.

Les trois monoplaces qui seront engagées par McLaren sur la mythique course sur ovale arboreront chacune une livrée commémorant une victoire emblématique du constructeur sur l'une des épreuves formant la Triple couronne – selon la définition qu'on lui confère –, à savoir dans ce cas de figure l'Indy500 mais aussi le Grand Prix de Monaco et les 24 Heures du Mans.

De ces trois livrées, celle qui attire immédiatement l'attention se trouve sur la monoplace n°6 que pilotera Felix Rosenqvist puisqu'elle reprend le design des livrées Marlboro des années où McLaren a dominé la Formule 1 avec Ayrton Senna, Alain Prost et Niki Lauda. La livrée honore plus précisément celle de la McLaren MP4-2 avec laquelle le quadruple Champion du monde français avait remporté le Grand Prix de Monaco 1984. À ceci près que le rouge est en fait orange.

La monoplace n°5 de Pato O'Ward sera intégralement noire pour rappeler la victoire de la McLaren F1 GTR aux 24 Heures du Mans en 1995. L'auto alors conçue par le célèbre Gordon Murray avait triomphé dans la Sarthe aux mains de Yannick Dalmas, JJ Lehto et Masanori Sekiya.

Enfin, la monoplace n°7 d'Alexander Rossi est habillée de l'orange papaye légendaire de McLaren, couleur avec laquelle Johnny Rutherford a décroché sa deuxième victoire aux 500 Miles d'Indianapolis en 1976 à bord de la McLaren M16.

"Je suis fier de dévoiler ces livrées commémoratives emblématiques, célébrant à l'occasion de notre 60e anniversaire l'historique accomplissement de McLaren avec la Triple couronne", se réjouit Zak Brown, PDG de McLaren Racing. "Elles sont incroyables et j'ai hâte de voir nos pilotes en piste avec."

Les trois pilotes de l'équipe Arrow McLaren utiliseront ces livrées à partir de la semaine prochaine dans le cadre des premiers essais, organisés les 19 et 20 avril, et jusqu'à la course qui aura lieu à Indianapolis le 28 mai. Une quatrième monoplace sera engagée pour Tony Kanaan.