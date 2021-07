McLaren voit en Pato O'Ward "un jeune Montoya"

À l'aube de cette saison 2021 d'IndyCar, rares sont ceux qui auraient prédit qu'Álex Palou et Patricio O'Ward seraient en tête du championnat au-delà de la mi-saison, pour ce qui n'est que leur deuxième campagne complète dans la discipline – surtout Palou, qui n'était que 16e l'an passé.

O'Ward, lui, s'était déjà montré convaincant en 2020 avec quatre podiums, et il fait encore mieux cette saison, auteur de deux pole positions et deux victoires ; le pilote Arrow McLaren SP s'est notamment fait remarquer en s'imposant à Detroit depuis la 16e place sur la grille de départ. "Je n'ai pas vu une course comme ça depuis un moment !" s'est exclamé Zak Brown, PDG de McLaren Racing.

Brown va jusqu'à comparer O'Ward à celui qui était son coéquipier lors des 500 Miles d'Indianapolis 2021, Juan Pablo Montoya, ce dernier ayant remporté cette course légendaire en 2000 et en 2015.

"Il me rappelle vraiment un jeune Juan Pablo Montoya", a affirmé Brown. "Il avait un grand contrôle tout en étant super agressif. Bravo également à Scott Dixon, Colton Herta et Josef Newgarden, des pilotes avec lesquels il savait pouvoir se battre proprement. Il a fait une course géniale. Il est extrêmement doué. Je pense qu'il a un grand talent naturel. Il sait piloter une voiture comme j'ai vu Montoya le faire sur ovale, ce qui ne semble pas l'effrayer."

Les performances d'O'Ward l'amènent ainsi à recevoir de nombreux éloges, également de la part de son compatriote Sergio Pérez, qui a déclaré à la suite de cette fameuse victoire à Detroit : "J'ai trouvé ça super. En l'espace de deux week-ends, nous avons eu une victoire en Formule 1 puis une victoire en IndyCar, c'est super pour notre pays. À vrai dire, je pense que Pato est un grand talent. Il est surtout question de la différence entre l'IndyCar et la Formule 1, et de la rapidité avec laquelle il peut s'adapter à la Formue 1. Je suis certain qu'il a le talent pour se battre avec les tout meilleurs pilotes du monde."

O'Ward aura justement droit à des essais en F1 avec McLaren au Circuit de Yas Marina après le Grand Prix d'Abu Dhabi au mois de décembre, récompense promise en cas de victoire en IndyCar. De quoi mener le Mexicain vers la catégorie reine du sport automobile ?

"Il aura son test à la fin de l'année", a confirmé Zak Brown. "Il est jeune, il a 21 ans. Voyons voir où sa carrière va le mener. Pour l'instant, nous maintenons sa concentration totale sur l'IndyCar. Historiquement, l'IndyCar se joue à la dernière course avec trois, quatre ou cinq pilotes en lice. Je veux qu'il reste complètement concentré là-dessus, mais il m'impressionne énormément. On verra comment il se débrouille lors des essais d'Abu Dhabi, et on partira de là."

Propos recueillis par Luke Smith