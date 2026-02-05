McLaren veut convaincre Alonso de refaire les 500 Miles d'Indianapolis

Si Fernando Alonso souhaite de nouveau se lancer à l'assaut de la Triple couronne du sport automobile dans un futur proche, son point de chute est peut-être déjà tout trouvé. Déjà double champion du monde de Formule 1 (2005-2006) et double vainqueur des 24 Heures du Mans (2018-2019), l'Espagnol pourrait rejoindre Graham Hill dans l'Histoire si un jour il s'impose aux 500 Miles d'Indianapolis.

Il n'a plus participé à la légendaire course sur ovale depuis 2020 et y a tenté trois fois sa chance, à chaque fois avec McLaren. Et le constructeur de Woking lui ouvrirait grand les bras s'il manifestait, à bientôt 45 ans, l'envie d'y retourner.

Sa meilleure performance à l'Indy 500 reste celle de sa première participation, en 2017. Il avait d'ailleurs été élu meilleur rookie, après s'être qualifié cinquième sur la grille et avoir mené 27 tours de la course en jouant les premières places. Son moteur l'avait finalement trahi alors qu'il était septième à 21 tours de l'arrivée.

Depuis, l'engagement de McLaren en IndyCar n'a cessé de prendre de l'ampleur. Cette année, Arrow McLaren compte sur l'arrivée de Ryan Hunter-Reay, vainqueur à Indianapolis en 2014, aux côtés de ses titulaires Pato O'Ward, Christian Lundgaard et Nolan Siegel. Les infrastructures ont également évolué pour l'écurie désormais très bien implantée dans la compétition monoplace outre-Atlantique.

Interrogé par Motorsport.com lors de l'inauguration de ces nouveaux locaux, Zak Brown n'a pas éludé la question sur d'éventuelles retrouvailles avec Fernando Alonso. Le PDG de McLaren Racing a même clairement formulé le vœu d'accueillir de nouveau à Indianapolis son ancien pilote, qui s'apprête à participer à sa 23e saison en Formule 1, la quatrième consécutive sous les couleurs d'Aston Martin.

"C'est sa dernière année de contrat, ce qui ne veut pas dire qu'il ne continuera pas, mais j'en parle avec lui quasiment à chaque fois que je le vois", a révélé Zak Brown. "Je pense que nous avons une voiture capable de gagner les 500 Miles d'Indianapolis. Et je pense qu'il est tout à fait capable de gagner l'Indy 500. J'ai énormément apprécié courir avec lui ici, il a toujours aimé, sauf une année, mais il a adoré la première. C'était magique. J'adorerais revoir Fernando aux 500 Miles d'Indianapolis avec nous. Je continuerai de l'embêter avec ça."

Propos recueillis par Joey Barnes