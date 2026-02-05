Mick Schumacher a roulé sur ovale : ses premières impressions

Mick Schumacher a effectué ses premiers tours sur un ovale en vue de sa première saison en IndyCar, et ses premières impressions sont très positives.

Ce mercredi, l'ancien pilote Haas en F1 a en effet passé une journée à effectuer des essais sur le Homestead-Miami Speedway, situé à environ 50 km au sud de la ville floridienne. Il s'agissait d'un test purement privé organisé par Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL), l'écurie pour laquelle Schumacher sera l'un des trois titulaires lors de la saison 2026 d'IndyCar.

Au volant de sa monoplace, actuellement encore entièrement peinte en noir et portant le numéro 47, son expérimenté coéquipier Graham Rahal a d'abord pris la piste le volant en matinée pour s'assurer que les réglages de la voiture étaient adaptés aux conditions.

Depuis 2011, les équipes IndyCar n'utilisent plus l'ovale de Homestead que pour des essais. Schumacher a pris le volant immédiatement après le shakedown effectué par Rahal.

Outre Rahal, Ryan Briscoe était également présent mercredi pour conseiller et soutenir Schumacher. L'ancien pilote australien a été engagé il y a quelques jours par l'équipe en tant que coach de pilotage, spécialement pour Schumacher.

Le verdict de Mick Schumacher

Dans une courte vidéo publiée sur les réseaux sociaux pendant la journée d'essais, Schumacher a déclaré que ce roulage s'était bien déroulé, soulignant avoir "bouclé beaucoup de tours".

Selon Schumacher, "quelques modifications de réglages ont été apportées ici et là afin d'améliorer la voiture" et l'objectif de l'équipe pour la seconde moitié de la journée d'essais était de "cocher quelques cases supplémentaires sur [sa] liste".

Ce qui ressort clairement du visage de Schumacher et de ses propos à la fin de la vidéo, c'est qu'il a vraiment apprécié de piloter une IndyCar sur un ovale : "C'est vraiment fun. Restez branchés."

Schumacher "sur la bonne voie"

Un peu plus tard, Schumacher a précisé : "La plus grande différence par rapport à un circuit normal est sans aucun doute le fait qu'ici, on aborde les virages sans freiner. Pour moi, c'était quelque chose à quoi je devais d'abord m'habituer."

"Avoir la sensation de pouvoir lancer la voiture dans le virage sans lever le pied de l'accélérateur était bien sûr quelque chose de complètement nouveau pour moi, mais je m'y suis habitué assez rapidement et cela ne m'a pas posé de problème majeur."

D'une manière générale, il affirme qu'il "a encore beaucoup à apprendre [du roulage] sur ovale". Mais il assure également : "Je suis sur la bonne voie."

La saison d'IndyCar s'ouvrira à St. Petersburg, en Floride, dans un calendrier 2026 qui comptera six courses urbaines, six courses sur circuits permanents et six courses sur ovales.

Et maintenant ?

Mick Schumacher courra sur six ovales lors de la saison 2026 d'IndyCar.

Après son premier test réussi sur ovale, Schumacher a encore deux sessions d'essais devant lui avant le début de la saison IndyCar.

Lundi et mardi prochains (les 9 et 10 février), toutes les équipes effectueront des essais sur le circuit court du Sebring International Raceway. Ces tests hivernaux traditionnels servent principalement à préparer les courses urbaines, car les tracés en ville sont souvent aussi bosselés que Sebring.

Et la semaine suivante, mardi 17 et mercredi 18 février, le dernier test sur ovale avant le début de la saison aura lieu au Phoenix Raceway, en Arizona, également en présence de toutes les équipes.

Le Phoenix Raceway est un ovale d'un mile qui fait son retour au calendrier IndyCar cette année. La dernière course que le championnat y a disputé avait eu lieu en 2018. En 2026, Phoenix est prévue comme deuxième manche de la saison, le 7 mars.

Huit jours seulement après Phoenix, le 15 mars, Schumacher participera à ce qu'il décrit lui-même comme sa "mini course à domicile" sur le tout nouveau circuit urbain d'Arlington, au Texas.