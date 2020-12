Juan Pablo Montoya de retour à l'Indy 500 avec McLaren

C'est un double retour surprise pour Juan Pablo Montoya qui s'annonce en 2021. D'abord, le Colombien renouera avec l'Indy 500, mythique épreuve d'IndyCar sur l'ovale de l'Indianapolis Motor Speedway, qu'il a disputée à cinq reprises dans sa carrière et pour la dernière fois en 2017, alors chez Penske.

Mais surtout, il va le faire sous les couleurs d'Arrow McLaren SP. Montoya a déjà couru pour le compte de la marque britannique, c'était en Formule 1 en 2005 et 2006. Cette collaboration, qui avait débouché sur trois victoires, sept podiums et deux pole positions, s'était terminée en eau de boudin avec un départ en cours de saison 2006 sur fond de performances et de mésentente avec Ron Dennis, alors à la tête de l'écurie de Woking, suite à la non reconduction de son contrat.

L'homme aux deux victoires sur le Brickyard, en 2000 (avec Chip Ganassi) et en 2015 (avec Penske), va donc, à 45 ans, de nouveau se confronter à ce défi, au volant d'une troisième voiture engagée par la structure, aux côtés de celles des titulaires Pato O'Ward et Felix Rosenqvist. "Je suis ravi de rejoindre Arrow McLaren SP pour les 500 Miles d'Indianapolis", a-t-il déclaré. "J'ai une grande histoire avec McLaren après mon passage en F1 et je suis impatient de continuer à l'écrire lors des 500 Miles l'an prochain."

Zak Brown, le PDG de McLaren, s'est bien évidemment réjoui : "Je suis ravi que Juan rejoigne la famille McLaren et fasse son retour aux 500 Miles d'Indianapolis avec Arrow McLaren SP. C'est un pilote immensément performant, très polyvalent, avec une grande expérience du plus haut niveau en sport automobile, et très soutenu par le public. Pour notre équipe et pour les passionnés d'IndyCar, ce sera fantastique de l'avoir à nos côtés aux 500 Miles l'an prochain."

Quant à Sam Schmidt, le fondateur de Schmidt Peterson Motorsports, qui gère l'engagement de l'écurie, il a ajouté : "Arrow McLaren SP est ravi de voir un pilote du calibre de Juan rejoindre l'équipe pour les 500 Miles d'Indianapolis l'année prochaine. Son expérience va renforcer toute l'écurie, y compris notre talentueux line-up composé de Pato et Felix. Quand on se dit qu'il n'a pris le départ des 500 Miles que cinq fois mais qu'il s'y est imposé deux fois, c'est impressionnant."

