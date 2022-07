Newgarden domine la première course sur l'Iowa Speedway

Charger le lecteur audio

Dominateur samedi soir lors de la première des deux courses du week-end sur l'Iowa Speedway, Josef Newgarden a empoché sa quatrième victoire de la saison. L'Américain a devancé Pato O'Ward et Will Power sur cet ovale de 0,894 mile, où les cinq premiers ont terminé dans le même tour.

Will Power s'est élancé en pole position et a conservé la tête au départ et la course a plus tard été neutralisée après le tête-à-queue de Jimmie Johnson, qui a toutefois réussi à éviter tout contact avec le mur. Au gré des autres neutralisations et restarts, Josef Newgarden s'est montré impérial pour aller cueillir ce qui est également son quatrième succès sur ce tracé.

"C'était plutôt chouette et facile, pour être honnête", a réagi le vainqueur. "Je me sentais bien aujourd'hui et la voiture était bonne. O'Ward était clairement le concurrent le plus difficile à battre. J'étais déçu après les qualifications, je déteste perdre et je sentais que l'on avait ce qu'il fallait pour faire le boulot, ce qui m'a motivé pour gagner cette course. C'est l'un de mes circuits préférés, donc gagner ici est toujours très particulier."

Rinus VeeKay a terminé au pied du podium, devançant Scott Dixon et Álex Palou. Romain Grosjean a pris une belle septième place, devant le leader du championnat Marcus Ericsson. La journée a été beaucoup plus compliquée pour Simon Pagenaud, 23e à six tours après avoir énormément souffert dans la gestion de ses pneumatiques.

Avec sa victoire, Josef Newgarden prend la deuxième place du championnat et revient à 15 longueurs de Marcus Ericsson. Will Power est troisième à 22 points. Suivent Álex Palou et Scott Dixon. Simon Pagenaud pointe au dixième rang du championnat, Romain Grosjean au 14e.

Une deuxième course aura lieu ce dimanche soir, lors de laquelle Will Power partira de nouveau en pole position devant Josef Newgarden. Romain Grosjean s'élancera 11e, Simon Pagenaud 16e.

