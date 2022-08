Newgarden vainqueur sur le dernier ovale de la saison

Charger le lecteur audio

Josef Newgarden a remporté la nuit dernière à Gateway la dernière épreuve sur ovale de la saison IndyCar, après une longue attente puisque la course a été interrompue par la pluie pendant plus de deux heures, alors qu'il restait 43 tours à parcourir. Pour décrocher son cinquième succès de l'année, le pilote américain a pris le dessus sur Scott McLaughlin, également dépassé par l'étonnant rookie David Malukas, qui est monté pour la première fois de sa carrière sur le podium.

Auteur la veille de sa 67e pole position dans la discipline, Will Power a terminé sixième, devancé également par Pato O'Ward et Takuma Sato. Suivent Marcus Ericsson, Scott Dixon, Álex Palou et Graham Rahal pour compléter un top 10 au sein duquel ne figure aucun des deux pilotes français. Romain Grosjean a terminé au 13e rang tandis que Simon Pagenaud, victime d'une crevaison, n'a pu se classer que 20e.

Alors qu'il ne reste plus que deux manches à disputer, début septembre, les écarts se resserrent en tête du championnat entre les prétendants au titre, puisque Will Power, crédité de 482 points, mène la danse avec seulement trois unités d'avance sur Josef Newgarden. Scott Dixon est à 14 longueurs, Marcus Ericsson à 17. Álex Palou, Scott McLaughlin et Pato O'Ward sont les trois autres pilotes au-dessus de la barre des 400 points.

IndyCar - Bommarito 500 (Gateway)