O'Ward brille à Barber, Rahal renvoie Grosjean à sa réputation !

Pato O'Ward a décroché dimanche soir sa première victoire de la saison, à Barber, où il a brillé avant de résister au Champion en titre Álex Palou. Parti en pole position, Rinus Veekay a terminé troisième de l'épreuve devant Will Power et Scott Dixon.

La fin de course a été marquée par un combat âpre entre Graham Rahal et Romain Grosjean, qui bénéficiait de pneus en meilleur état grâce à sa stratégie à trois arrêts. Le Français a pris l'avantage pour terminer septième, mais il y a eu contact à deux reprises entre les deux monoplaces, ce qui n'a franchement pas été du goût de l'Américain. Tenant des propos forts, ce dernier en a même appelé à la direction de course.

À un moment donné, il va falloir faire le ménage. Graham Rahal

"Je crois que c'est clair en regardant la caméra embarquée, il suffit de regarder l'angle de sa tête", s'est agacé Rahal au micro de NBC. "Je savais que Romain allait plonger en retard, on m'avait déjà prévenu qu'il faisait ça. Je suis frustré parce que ce n'est pas la première fois. À St. Pete il a touché tous ceux qu'il pouvait heurter. On arrive ici et il touche Rossi, il touche Herta, il me touche. À un moment donné, il va falloir faire le ménage."

"Comme me l'a dit un autre pilote, on n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces, et c'est un peu la réputation de toute sa carrière en Europe. Nous apprenons rapidement sa réputation ici. Si la direction de course ne veut rien faire, alors ils ne feront rien, mais quand nous allons le sortir, ils feraient mieux de ne rien faire. Par le passé, j'ai été pénalisé pour beaucoup moins que ça."

Malgré la colère noire de son adversaire, Romain Grosjean a plutôt relativisé l'incident et l'a abordé avec un certain détachement.

"Oui, nous nous sommes touchés deux fois, mais c'était de la bonne course", a estimé le pilote tricolore. "C'était rude. Barber est un très bon circuit mais c'est très dur de doubler, surtout quand il y a un train. S'il n'y a personne devant, on peut essayer une trajectoire différente, mais là, nous nous suivions tous donc c'était assez délicat."

"On se touche un peu ici, puis là on se touche à nouveau. C'est de la bonne course, j'imagine. C'est de l'IndyCar, c'est roue contre roue. C'était juste de la compétition rude. J'ai freiné tard, comme lui, et il avait un peu plus d'adhérence à l'extérieur, je suis allé un peu loin dans le virage. Mais c'était une petite touchette et ça allait."

Parti loin sur la grille de départ, Simon Pagenaud a quant à lui rallié l'arrivée à la 11e position. Au championnat, Álex Palou prend les commandes avec trois points d'avance sur Scott McLaughlin et neuf sur Josef Newgarden. Romain Grosjean pointe au huitième rang, Simon Pagenaud au 12e.

