O'Ward gagne et se replace, Newgarden trahi par sa mécanique

Poleman, Will Power a conservé l'avantage au départ devant le vainqueur de la manche de ce samedi Josef Newgarden. Pendant ce temps, le leader du championnat, Marcus Ericsson, se frayait vite un chemin vers le fond du top 10 après s'être élancé de la 15e place. L'écart entre les deux premiers demeurait faible, mais allait fluctuer à partir du 30e tour, moment où les premiers retardataires ont fait leur apparition sur ce court ovale.

Peu après la marque des 40 tours, Simon Pagenaud s'est vu infliger un drapeau noir : le Français était en effet victime de problèmes radio, ce qui posait des soucis de sécurité. Obligé de s'arrêter pour y remédier, le pilote Meyer Shank a vite perdu beaucoup de temps et de nombreux tours même s'il est ensuite reparti en piste.

La première valse d'arrêts au stand (autour du 60e tour), sous drapeau vert, allait accoucher du même trio de tête à savoir Power, Newgarden et Pato O'Ward, tout en replaçant Jimmie Johnson et Marcus Ericsson dans le top 5. Et après un moment très tendu entre les équipiers Penske à la sortie des stands, Newgarden allait finalement prendre les commandes pour la première fois de la course au 84e tour, bien aidé par un Romain Grosjean récalcitrant, qui a résisté à Power au moment où ce dernier tentait de lui prendre un tour.

Le rythme impressionnant du duo de tête a rapidement conduit, après la barre des 100 tours franchie, à une situation où seulement une poignée de voitures étaient encore dans le tour, ce chiffre tombant même à quatre peu avant la première neutralisation de la course. Kyle Kirkwood en était le responsable, indemne après un choc avec le mur survenu peu de temps après avoir vu Newgarden lui prendre un nouveau tour. Les quatre leaders en profitaient pour passer par les stands.

La course a été relancée au 133e tour, Power se retrouvant sous une forte pression de la part d'O'Ward. L'Australien est tout de même parvenu à y résister puis à se donner de l'air au cap de la mi-course ; l'écart entre Newgarden, en tête, et lui était alors inférieur à la seconde. Pas dans le rythme du trio de tête, Ericsson se maintenait toutefois en quatrième place, en dépit du retour de Scott Dixon.

Au 183e tour, petite frayeur pour Newgarden au moment de tenter de dépasser David Malukas, le 12e : il a bien failli perdre sa voiture et a en tout cas perdu beaucoup de temps. Toutefois, cela n'a fait que permettre à Power de se rapprocher sans pouvoir tenter d'attaque. Une douzaine de boucles plus tard, les deux hommes plongeaient dans les stands, un tour après O'Ward : un undercut qui a permis au Mexicain de s'immiscer entre les deux Penske à une centaine de tours de l'arrivée. Dans le même temps, Scott McLaughlin prenait l'avantage sur Ericsson pour le compte de la quatrième place. Le Suédois était même exclu du top 5 par Dixon peu après.

Au 235e tour, coup de théâtre : Newgarden était victime d'un problème à l'arrière gauche, entraînant une perte de contrôle et un contact violent avec le mur par l'arrière. Sorti de lui-même de sa Penske endommagée, l'Américain perdait gros alors qu'il semblait voler vers un second succès en Iowa. Les leaders profitaient du drapeau jaune pour passer par les stands.

Au 250e tour, O'Ward menait la relance et prenait vite une seconde pleine d'avance sur Power. Johnson s'est quant à lui installé dans le top 5 avant qu'Ericsson ne retrouve le chemin de la cinquième place à moins de 30 boucles de l'arrivée. La bataille entre les pilotes Ganassi a d'ailleurs été la principale animation de la fin de course dans le top 10, la légende de la NASCAR parvenant même à repasser définitivement le vainqueur de l'Indy 500 2022.

La victoire est donc revenue à Pato O'Ward devant Will Power et Scott McLaughlin. Scott Dixon et Jimmie Johnson complétaient le top 5. Sixième, Marcus Ericsson a réussi à maintenir sa première place au championnat mais son avance est désormais réduite à seulement huit unités sur Power. Le Suédois a devancé sur la ligne d'arrivée son compatriote Felix Rosenqvist, ainsi que David Malukas, Romain Grosjean (le Français était encore septième à quelques tours de l'arrivée) et Takuma Sato, qui clôturait le top 10. Onzième, Callum Ilott était le dernier pilote dans le tour du leader.

Il est à noter qu'après la course, Josef Newgarden a été victime d'un malaise, à la suite duquel il a chuté et s'est ouvert au niveau de la tête ; "conscient" et capable de parler aux gens autour de lui selon le responsable médical de l'IndyCar, il a été héliporté à l'hôpital de Des Moines avant tout par précaution et afin que sa blessure soit prise en charge avec des moyens plus avancés que ceux du circuit. Il est resté en observation pour la nuit, les examens n'ayant rien montré d'alarmant.

