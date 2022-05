Pagenaud craint de voir ses bonnes sensations s'envoler en course

Charger le lecteur audio

En 2021, Simon Pagenaud était l'un des plus performants en course aux 500 miles d'Indianapolis, ce qui l'avait mené à la troisième place malgré un départ en 26e position. Un an plus tard, tout a changé pour le Français, qui a quitté Penske pour le Meyer Shank Racing, et a ainsi troqué le moteur Chevrolet pour un Honda, mais ses sensations sont similaires.

"Je sens que c'est bien, c'est proche du niveau de l'an passé", a déclaré Pagenaud, qui s'élancera en 16e position. Le vainqueur de l'édition 2019 affiche néanmoins une certaine prudence puisque les conditions devraient évoluer avant dimanche, et s'éloigner de celles rencontrées au cours des derniers essais, tenus lundi, où les disparités de réglages entre les pilotes étaient vastes.

"La seule chose qui m'intrigue, c'est que tout le monde avait un niveau d'appui différent, donc... je n'ai pas vu clairement le niveau d'appui de ceux qui me suivaient et si c'était normal ou pas de réussir ce relais pour moi. Évidemment, s'il fait chaud en course, tout le monde aura plus ou moins le même niveau d'appui, le plus élevé possible, et ça changera les choses. C'est ma seule interrogation à ce stade."

"Je sais à quel point la voiture est bonne en courbe, ce qui me rassure, je sais où je suis, et c'est bon, mais des voitures ont l'air d'être très rapides en ligne droite donc on verra au cours du Carb Day [les derniers essais prévus vendredi, ndlr]."

Simon Pagenaud à Indianapolis.

La température n'a pas dépassé les 20°C lundi et des conditions similaires sont prévues pour vendredi, mais 28°C sont attendus en course, ce qui aura une forte influence sur l'aérodynamique des monoplaces.

"La voiture dit que ça sera bien, et ça ne sera pas le cas parce qu'il fera beaucoup plus chaud", prévient Pagenaud. "Dès qu'il fait plus chaud, ça complique beaucoup les choses au niveau des pneus. Je reste prudent sur ce sujet... La température devrait vraiment monter, le niveau d'appui va changer, donc oui, c'est difficile."

"J'essaie de refaire toute la séance mentalement : on a vu beaucoup de gens avec différents niveaux d'appui, certains qui étaient beaucoup trop rapides devant, donc c'est dur de se jauger face à ceux qui font ça. Je m'attends à quelque chose de très différent le jour de la course."

Propos recueillis par David Malsher-Lopez