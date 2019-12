Pagenaud et Muller chevaliers de l'ordre national du Mérite

L'ordre national du Mérite est le second ordre national derrière la Légion d'honneur. Chaque année, quatre promotions différentes se voient attribuées un grade, deux promotions civiles et deux militaires. La deuxième promotion civile de 2019 a été publiée le 3 décembre dernier, et dans celle-ci figurent Simon Pagenaud et Yvan Muller, tous deux élevés au grade de chevaliers. Au total, 989 personnes figurent dans la promotion.

Pour Simon Pagenaud, cette distinction vient conclure une année 2019 incroyable, le pilote poitevin ayant remporté en mai dernier la 103e édition des 500 Miles d'Indianapolis. Il a depuis été reçu par Donald Trump à la Maison-Blanche, et a reçu les félicitations du président de la République, Emmanuel Macron.

Véritable légende du supertourisme, quadruple Champion du monde en WTCC et dix fois vainqueur du Trophée Andros, Yvan Muller luttera le week-end prochain pour le titre en WTCR. Il occupe pour le moment la troisième place du classement général, à dix points de Norbert Michelisz, alors que trois courses restent à disputer, sur le tracé de Sepang, en Malaisie.

L'ordre national du Mérite a été attribué pour la première fois en 1963, sous la présidence du général de Gaulle, au cours d'une procédure de modernisation des distinctions accordées en France. Depuis, l'ordre compte 185 000 membres.