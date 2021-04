Pagenaud sur le podium d'une course dominée par Herta

Après une frayeur pour Sébastien Bourdais au moment de débuter les tours de formation, le Français ayant finalement pu regagner sa cinquième place pour le départ lancé, l'envol a été plutôt propre. Le poleman Colton Herta a conservé les commandes devant Jack Harvey et Josef Newgarden alors que, derrière, Bourdais a bien failli être à l'origine d'un accrochage mais sans conséquence.

Herta s'est par la suite progressivement échappé, comptant jusqu'à 2,5 secondes d'avance sur son plus proche poursuivant à partir du 12e tour. Au 16e passage, la sortie de piste de Jimmie Johnson dans le dernier virage a entraîné la neutralisation de la course et la fermeture de la voie des stands, mais pas avant que certains pilotes, dont Romain Grosjean, aient pu y passer. Une fois la pitlane rouverte, personne d'autre n'a saisi l'opportunité d'y entrer à ce stade de l'épreuve.

Au restart, Bourdais a bloqué une roue mais est parvenu à conserver sa cinquième place. Takuma Sato s'est attaqué à James Hinchcliffe au premier virage, avec une touchette qui a entraîné une crevaison à l'avant droit pour le pilote Andretti Autosport. Le Japonais a poursuivi sur sa lancée en passant Ryan Hunter-Reay au virage 10. Dans une manœuvre similaire, Will Power a gentiment orienté Grosjean vers le muret dans la lutte pour la 19e place, permettant à Ed Jones de gagner deux positions, et pour refaire le parallélisme de sa monoplace, le Français a ensuite touché le mur à la sortie du dernier virage, mais côté gauche cette fois-ci.

À l'avant, la course s'est un peu animée au 31e tour quand Newgarden a pris l'avantage sur Harvey au premier virage, se retrouvant alors à quatre secondes de Herta. L'écart est rapidement tombé à deux secondes, alors que Pagenaud se jouait d'un Harvey clairement en difficulté qui est rentré au stand au 34e passage, au même moment que Bourdais. Lors du tour suivant, Herta et Negarden ont fait de même.

Peu après, ce sont Pagenaud et Alexander Rossi qui sont passés par les puits. L'Américain a ensuite été impliqué dans un accrochage avec Graham Rahal au virage 4, duquel les deux hommes ont pu repartir mais pour Rossi l'incident a coûté particulièrement cher puisqu'il s'est arrêté et a été renvoyé à deux tours des leaders.

Herta, profitant de ses pneus neufs, s'est échappé face à Newgarden et au 45e tour, l'écart était de sept secondes entre les deux pilotes. Pagenaud comptait lui une douzaine de secondes de retard sur le leader mais était sous la pression d'un Harvey retrouvé. Dixon, Sato, Bourdais, VeeKay et Ericsson suivaient. Le Suédois a pris l'avantage sur le Néerlandais au 50e tour avant d'effacer le Français dans la 56e boucle.

Au 68e tour, Herta s'est arrêté alors qu'il comptait 11 secondes d'avance sur Newgarden pour chausser des primes à nouveau, alors que Newgarden et Pagenaud, qui s'arrêtaient au même moment, devaient finir l'épreuve avec les gommes plus tendres. Quelques boucles plus tard, Johnson s'est fait remarquer en sortant à nouveau de piste, abîmant son aileron avant et son pneu arrière gauche dans l'affaire avant de rentrer au stand. La course a été neutralisée, ce qui a resserré le peloton.

À la relance, Herta était sous pression de Newgarden, ce dernier disposant de pneus plus aisés à mettre en température. Toutefois, le pilote Andretti a résisté et a conservé les commandes. Au 80e tour, une collision entre Jones et Hinchcliffe a été à l'origine de la troisième neutralisation, dont le restart n'a pas changé l'ordre en tête même si la bataille restait intense, à tel point que Pagenaud a vite été mis à distance par Herta et Newgarden. Bourdais, qui figurait en huitième place, a perdu deux positions au tour 89 face à Power et VeeKay.

Finalement, Herta s'est imposé avec 2,5 secondes d'avance sur Newgarden et 6,1 sur Pagenaud.