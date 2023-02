Pagenaud regrette la place prise par le simulateur en IndyCar

Charger le lecteur audio

Simon Pagenaud regrette d'avoir à beaucoup travailler en simulateur, par opposition à un nombre de jours de piste relativement faible, alors qu'il espère résoudre pour la nouvelle saison le problème d'usure pneumatique qui l'a tant gêné en 2022.

"Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons un plan avec des choses que nous avons essayées sur le simulateur", a expliqué le Français lorsqu'il a été interrogé sur ce qu'il attendait du test de deux jours qui sera mené cette semaine.

"Sans essais, honnêtement, nous faisons actuellement beaucoup plus de simulateur que nous n'en avons jamais fait auparavant. C'est la vérité pour les équipes. C'est là que va l'argent désormais. Nous n'avons pas accès aux circuits compte tenu du règlement. Pour les pilotes, c'est un peu dommage. Nous perdons le contact avec les circuits et les voitures, mais c'est comme ça."

"Nous avons beaucoup travaillé sur les simulateurs, pour les designs, plusieurs packages que nous pensons être meilleurs par rapport aux problèmes que nous avions l'année dernière. L'un des problèmes principaux était l'usure des pneus, le principal pour moi en course. Nous allons évaluer ce que nous avons trouvé sur le simulateur et nous assurer que cela se traduit dans la réalité. J'espère que ce sera vraiment le cas, car en n'ayant que deux jours d'essais, si ça ne marche pas j'aurai le même problème que l'année dernière. J'ai beaucoup d'espoir dans ce test et beaucoup d'attentes."

Une grande dépendance par rapport au développement

Le champion IndyCar 2016 et vainqueur de l'Indy500 en 2019 mise sur des longs runs pour ces essais en piste afin de contrôler comment les pneus réagissent à l'énergie à laquelle ils sont soumis. Mais pour lui, la réduction des tests nuit particulièrement aux équipes qui tentent de rattraper leur retard, comme le team Meyer Shank Racing dont il fait partie, notamment en raison de la variabilité des pneus d'un circuit à l'autre.

"L'année dernière, nous sommes allés faire des essais deux fois. [Ce que nous avons découvert] s'est traduit sur certaines pistes, mais pas sur toutes. Cela s'est traduit sur un circuit urbain où nous avons été extrêmement forts, mais pas sur le circuit routier", a-t-il expliqué. "Firestone propose un type de pneu différent pour chaque circuit. Il est donc très difficile pour nous, quand nous allons faire des essais, de comprendre ce dont les pneus ont vraiment besoin."

"Le pneu est la chose la plus importante sur la voiture, surtout dans une série aussi serrée que l'IndyCar. Nous connaissons si bien la voiture que la marge d'amélioration est très faible. Si vous arrivez à extraire un peu plus du pneu, vous aurez un meilleur avantage. Penske l'a fait l'année dernière, ils ont compris de quoi il s'agissait, et nous ne l'avons pas fait. Le but pour nous est de le comprendre avec le peu d'essais que nous avons."

"C'est difficile. La différence entre l'Endurance et l'IndyCar, c'est qu'en Endurance, vous pouvez faire autant de tests que vous le voulez, comme nous l'avons fait cet hiver. D'une certaine manière, vous savez ce que vous avez avant la première course. En IndyCar, il y a deux jours et vous faites avec ce que vous avez. Cela rend les choses très difficiles et crée une grande dépendance par rapport au développement qui a été réalisé par les ingénieurs."