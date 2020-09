Penske "enthousiasmé" par le retour d'Alonso à l'Indy 500

Au volant de l'Arrow McLaren SP-Chevrolet, Fernando Alonso s'est qualifié 26e, mais est en bonne compagnie dans cette zone de la grille, puisqu'il est entouré de vainqueurs de l'Indy 500 et de champions IndyCar. De manière encourageante, avant son accident du jeudi 13 août, il a démontré avoir un rythme de top 10 au niveau des relais de course (avec le boost du turbo à 1,3 bar), et l'équipe a espoir de voir sa voiture revenir dans le mix d'ici le Carb Day.

S'exprimant auprès des médias ce jeudi, le président de l'IMS Doug Boles, le PDG de Penske Entertainment Mark Miles et le président de l'IndyCar Jay Frye ont déclaré qu'avoir Alonso sur la grille de l'Indy 500 pour la seconde fois (il avait échoué à se qualifier en 2019) était un énorme boost pour tous les gens impliqués.

"[Alonso] est évidemment un excellent pilote de course", a déclaré Frye. "Nous avons appris à le connaître lors des deux ou trois dernières années. Ce n'est pas une surprise qu'il se soit aussi rapidement remis dans le rythme, même à partir du moment où il a eu l'incident jusqu'au moment où il est revenu... et qu'il soit reparti en piste après ça."

"C'est l'un des meilleurs de tous les temps. Nous sommes assurément ravis qu'il soit ici. Nous sommes impatients de voir ce qu'il pourra faire ce week-end. Je ne sais pas si l'on peut dire qu'il a surpassé les attentes car les attentes sont très élevées pour un gars comme lui, mais il est en bonne voie."

"Je pense que nos fans sont tombés amoureux de Fernando – ils connaissaient son talent quand il est venu ici – juste en raison de la manière dont il a abordé les 500 Miles d'Indianapolis et l'expérience tout entière", a ajouté Boles. "Il s'est rendu disponible pour les conférences sur Zoom et d'autres choses liées aux fans."

"[En raison du] fait qu'il soit venu ici la première année et ait embrassé [cette expérience], je sais que nos fans espère qu'il fera un grand parcours. Comme Jay l'a dit, c'est l'un des meilleurs pilotes de l'Histoire. Pour lui, ce n'est pas une surprise qu'il soit aussi compétitif, qu'il ait pu revenir aussi rapidement après cet incident. Nous sommes enthousiasmés de l'avoir. Je sais que les pilotes sont excités de l'avoir dans le paddock. C'était fun de le croiser ces derniers jours."

Miles a déclaré que malgré son statut, il avait trouvé en Alonso une personne admirable et avec les pieds sur terre. "J'ai appris à le connaître un petit peu. Je l'admire juste vraiment. C'est l'un des meilleurs pilotes au monde, une des personnalités les plus connues au monde dans le sport, [mais] ce n'est pas une prima donna."

"Pour moi, il est terre-à-terre. Il vaque à ses occupations. Il n'exige pas d'attention. Il ne cherche pas d'accès spécial ou de raccourcis. Je pense juste que c'est un vrai pro et une personne très terre-à-terre qu'il est agréable de connaître un peu. Chaque fois que nous pourrons le faire venir ici, nous serons ravis."

