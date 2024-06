Pourchaire "n'a rien fait de mal" et reste un candidat pour 2025

Champion de Formule 2 en titre, pilote de réserve pour Stake en Formule 1, Théo Pourchaire avait été placé en Super Formula en début d'année. Mais il a vu l'occasion de rebondir lorsque l'équipe d'IndyCar Arrow McLaren l'a sollicité pour remplacer son pilote David Malukas, blessé. Après deux premières manches à Long Beach, puis sur le Barber Motorsports Park en Alabama, le pilote français a été confirmé pour le reste de la saison, hormis les 500 miles d'Indianapolis, et a décroché son premier top 10 dans les rues de Détroit.

Mais, alors qu'Arrow McLaren a maintenant décidé, de manière inattendue, d'écarter le natif de Grasse dès la prochaine course pour faire place à Nolan Siegel, pilote Indy NXT (la F2 nord-américaine), les dirigeants de l'écurie américaine ont expliqué leur décision.

Ils ont notamment insisté sur le fait que les performances de ce dernier ne sont pas en cause, et que l'urgence était surtout de s'assurer les services de Siegel au plus vite, le jeune américain – vu également sur quatre courses en IndyCar avec le Dale Coyne Racing -, étant très convoité depuis sa récente victoire en LMP2 aux 24 Heures du Mans.

"Il est évident que nous avions annoncé que Théo allait rester jusqu'à la fin de l'année et, à l'époque, c'était en fonction des options disponibles", a ainsi déclaré Gavin Ward, le directeur d'Arrow McLaren. "Nolan est un grand espoir, l'un des plus grands espoirs de l'IndyCar et de la scène nord-américaine, et je mentirais si je disais que nous n'avons pas un œil sur lui depuis un certain temps. Au moment où nous avons mis Théo dans la voiture, Nolan était engagé dans sa saison Indy NXT, et avec les clashs de ce côté et avec son programme sur quelques courses [en IndyCar] avec Coyne, une saison complète ne semblait pas être à l'ordre du jour."

"Avec les récents développements et le choix qu'il a fait de se retirer de la saison NXT à Road America, cela a fait avancer les choses rapidement. Et alors que nous envisagions un engagement pour 2025, il est devenu évident que la chose logique à faire, même si ce n'était pas la décision la plus facile – facile en termes de logique, je dirais, et peut-être pas la plus facile émotionnellement – était d'avancer rapidement et de le faire monter dans la voiture dès que possible afin que nous puissions démarrer l'année prochaine de la meilleure façon".

Tony Kanaan, le directeur sportif d'Arrow McLaren Chevrolet, assure que Théo Pourchaire n'a rien à se reprocher. Photo de: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Cette décision met bien évidemment dans l'embarras Théo Pourchaire, qui avait commencé à prendre ses marques au sein de la discipline. Mais Tony Kanaan, directeur sportif d'Arrow McLaren, précise que le pilote tricolore n'a rien à se reprocher.

Ce n'était pas à cause de ses performances. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il n'était pas content, mais il a compris.

"Il n'a rien fait de mal", a déclaré Kanaan, vainqueur de l'Indy 500 en 2013 et champion d'IndyCar en 2004. "C'était juste la situation qui a amené les choses, et c'était une décision que nous devions prendre. Ce n'était pas personnel."

"Ce n'était pas à cause de ses performances. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il n'était pas content, mais il a compris", a ajouté le Brésilien, qui a également révélé avoir proposé son aide à Pourchaire pour trouver une place en IndyCar à l'avenir.

"Je lui ai dit : 'Écoute, si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre, je suis là'. Et j'ai dit aussi : 'Si tu as toujours l'intention de faire de l'IndyCar, si tu as besoin que je t'ouvre des portes ou de quoi que ce soit, [je suis là]'. Je lui ai dit que j'essayais toujours de voir le bon côté des choses. Je lui ai dit : 'Il y a trois mois, tu étais chez toi'. Ils (Sauber) t'ont simplement envoyé ici parce que [tu n'avais pas de programme]. Tu es venu ici, tu t'es bien comporté et cela a probablement aidé. Évidemment, la situation n'est pas idéale'. Mais c'est tout. Il n'y avait pas grand-chose à dire, pour être honnête."

Toujours en lice pour le troisième baquet 2025

Arrow McLaren terminera ainsi la saison avec Pato O'Ward, Alexander Rossi (lesquels défendent ses couleurs depuis la première course), et donc Nolan Siegel. Mais, si O'Ward et Siegel ont donc leur place assurée pour 2025 au sein de l'équipe basée à Indianapolis, le troisième baquet est encore à pourvoir pour l'an prochain, et Pourchaire n'est pas écarté en tant que candidat, comme l'a expliqué Ward, interrogé à ce sujet par Motorsport.com.

"Non, je ne pense pas que ce soit le cas", a ainsi indiqué ce dernier. "Ce que je peux dire, c'est que nous n'allons pas nous opposer à l'opportunité qu'il pourrait avoir. En fait, nous aimerions beaucoup qu'il poursuive sa saison de course cette année ou sa carrière en IndyCar l'année prochaine et au-delà, même si ce n'est pas avec nous. Il nous reste encore un baquet à finaliser et je ne vais pas trop spéculer sur qui pilotera la voiture n°7 l'année prochaine, car c'est en cours et nous le confirmerons en temps voulu".