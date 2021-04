Il y aura du public aux 500 Miles d'Indianapolis

La 105e édition des 500 Miles d'Indianapolis se tiendra le 30 mai prochain en présence de spectateurs, avec l'instauration d'une jauge limitée à 40% de la capacité d'accueil habituelle, soit environ 135'000 personnes. La décision a été prise "en étroite collaboration" avec les autorités locales.

En plus de cette jauge, de nombreuses autres mesures de précaution seront mises en places pour garantir la sécurité du public, telles que le port du masque obligatoire, des contrôles de température aux entrées, le respect de la distanciation physique entre les groupes dans les tribunes, la fermeture des zones dépourvues de gradins et l'application de protocoles stricts de nettoyage et de désinfection. Par ailleurs, les traditionnels concerts organisés en marge de l'épreuve sont annulés.

"Nos fans représentent tout pour nous, et nous avons hâte de les accueillir de nouveau chez eux pour cette édition de l'Indy 500", se réjouit J. Douglas Boles, président de l'Indianapolis Motor Speedway. "La ville et l'État ont travaillé avec nous pour identifier les précautions sanitaires et sécuritaires appropriées afin d'accueillir un public restreint mais enthousiaste. La santé et la sécurité de tous ceux venant à l'IMS ont été primordiales tout au long de ce processus."

Le retour des spectateurs à Indianapolis est notamment rendu possible grâce à la campagne de vaccination massive tenue outre-Atlantique. Les organisateurs des 500 Miles invitent d'ailleurs les futurs spectateurs qui ne se sont pas encore fait vacciner à le faire "dès que possible", estimant qu'il s'agit de "la première chose qu'ils puissent faire pour s'assurer de vivre une grande journée de course".

L'Indianapolis Motor Speedway est d'ailleurs l'un des nombreux lieux où sont pratiquées des injections, et les responsables du circuit ainsi que du championnat IndyCar prévoient de lancer une campagne pour inciter les gens à se faire vacciner contre le COVID-19.

L'an dernier, la 104e édition des 500 Miles d'Indianapolis avait été repoussée au mois d'août, et s'était déroulée à huis clos, devant des tribunes vides. Cette année, trois pilotes français sont attendus au départ (Sébastien Bourdais, Romain Grosjean et Simon Pagenaud) et neuf anciens vainqueurs figureront parmi les engagés.