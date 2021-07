Romain Grosjean va faire ses débuts sur ovale

Lorsqu'il a fait le choix de l'IndyCar pour continuer sa carrière hors F1 aux États-Unis, Romain Grosjean a immédiatement écarté l'éventualité de participer aux 500 Miles d'Indianapolis. Un choix lié à la sécurité, le Français souhaitant épargner sa famille après l'épisode suffisamment pénible à vivre de son spectaculaire accident survenu au Grand Prix de Bahreïn.

Malgré cette décision, Grosjean n'avait pas totalement exclu de s'essayer à la course sur ovale, se disant curieux de ce qui l'attendrait. Dès le mois de mars, il a discuté avec les patrons de son équipe, Dale Coyne et Rick Ware, d'une possible participation à la manche de Gateway, petit ovale de 1,25 mile (un peu plus de 2 km) où les vitesses moyennes sont de 183 mph (295 km/h) en qualifications.

DCR, qui a aligné Pietro Fittipaldi dans la voiture #51 à Indianapolis et au Texas, s'est donc préparé à faire rouler trois monoplaces à Gateway avec le Brésilien dans la #52 et toujours Ed Jones dans la #18. Tout est donc fait pour que Grosjean retrouve son baquet habituel à Gateway, où le Bommarito Automotive Group 500 aura lieu le week-end du 21 août.

"Nous allons faire des essais avec Romain à Gateway le 27 juillet, car nous avons l'intention de faire la course là-bas le mois prochain", confirme Dale Coyne à Motorsport.com. "Ce sera un bon test car il y aura pas mal de voitures là-bas, donc nous aurons une occasion de le faire rouler seul puis, lorsqu'il sera plus en confiance, de le mettre dans le trafic pour qu'il puisse apprendre ce que c'est vraiment de rouler dans l'air sale !"

"C'est aussi un bon test car c'est de jour et de nuit, entre le milieu d'après-midi et 23 heures, donc ça lui donnera une bonne expérience de la manière dont évolue la piste, des différents niveaux d'appui qu'il y aura entre les conditions chaudes et les conditions nocturnes. Ce devrait être une très bonne expérience pour un rookie."

Actuellement 16e du championnat IndyCar, Grosjean reste sur une cinquième et une septième place lors des deux dernières manches sur circuit routier, lui qui avait signé son premier podium avec une deuxième place au mois de mai lors du Grand Prix d'Indianapolis.

Propos recueillis par David Malsher-Lopez