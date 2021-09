Romain Grosjean rejoint Andretti pour 2022

Comme un poisson dans l'eau en IndyCar, championnat qu'il a découvert cette saison après avoir quitté la Formule 1, Romain Grosjean va remettre ça l'année prochaine. Cette fois-ci, ce sera avec un programme complet et au sein d'une équipe de renom. Au stade de rumeur avancée depuis plusieurs semaines, le recrutement du pilote tricolore par Andretti Autosport a été officialisé ce vendredi. En 2022, il y remplacera Ryan Hunter-Reay au volant de la monoplace #28 aux couleurs de DHL.

Après une décennie passée en Formule 1 et une carrière qui s'est achevée avec Haas F1 par un spectaculaire accident dont il avait réchappé en fin d'année dernière, Grosjean a fait le choix de se tourner vers les États-Unis, où il a confié avoir retrouvé "un bol d'air frais" en se lançant dans ce nouveau chapitre de sa carrière.

Pour sa première saison, le Français a décidé de ne pas participer aux courses sur ovale, avant de s'y essayer le mois dernier à Gateway. Dans le même temps, il a impressionné sur circuit routier au sein de la petite structure du Dale Coyne Racing, décrochant à ce jour trois podiums, dont deux deuxièmes places. Il reste d'ailleurs sur une troisième place décrochée la semaine dernière à Laguna Seca au terme d'une remontée très remarquée.

Après ses débuts sur ovale à 35 ans, Grosjean estime désormais être prêt à y courir régulièrement et également à participer pour la première fois aux 500 Miles d'Indianapolis au printemps prochain. En rejoignant la célèbre structure Andretti, référence de la discipline outre-Atlantique, il signe donc pour une saison pleine et complète, alors qu'il lutte encore en cette fin de saison 2020 pour le titre de meilleur Rookie face à Scott McLaughlin.

"Je suis ravi de rejoindre Andretti Autosport et de piloter la DHL Honda #28 la saison prochaine", se réjouit Grosjean. "C'est un grand honneur de rejoindre une aussi grande équipe qu'Andretti. Tout le monde en sport automobile connaît le nom Andretti. Je suis super heureux et fier de rouler avec l'équipe. Je suis aussi fier de représenter DHL. Je connais les couleurs de DHL en compétition depuis très longtemps. Je ne pourrais pas être plus fier que représenter une si grande entreprise en IndyCar. J'espère que nous réussirons ensemble, c'est notre objectif des deux côtés."

"Je tiens également à remercier Dale Coyne Racing pour m'avoir offert l'opportunité de rejoindre l'IndyCar. J'ai tellement pris de plaisir à courir, et c'est ce qui me donne aujourd'hui la chance de courir pour l'une des meilleures et des plus compétitives équipes au monde."