Romain Grosjean fait son retour en IndyCar !

Romain Grosjean n'en a pas terminé avec son aventure en IndyCar. Privé de volant l'an dernier et relégué au rang de réserviste pour Prema, le Français va retrouver la compétition dans le championnat nord-américain de monoplace et participera à l'intégralité de la saison avec l'équipe Dale Coyne Racing. Il renoue ainsi avec la structure qui lui avait permis de faire ses débuts dans la discipline en 2021, après avoir quitté la Formule 1.

Romain Grosjean pilotera la monoplace n°18 motorisée par Honda, et sponsorisée par OnlyBulls et Bitcoin MAX, pour ce qui sera sa cinquième campagne en IndyCar. Après sa première saison prometteuse, il avait rejoint Andretti durant deux ans, puis Juncos Hollinger Racing en 2024. Mais à 39 ans, celui qui a signé trois pole positions et six podiums dans le championnat court encore après un premier succès.

Chez Dale Coyne Racing, il fera équipe avec Dennis Hauger, qui avait déjà été annoncé par l'équipe pour occuper le baquet de la monoplace frappée du n°19.

"Associer un rookie exceptionnel comme Dennis à un vétéran confirmé comme Romain nous donne une base compétitive solide", se réjouit Dale Coyne, propriétaire de la structure. "Faire revenir des éléments clés de notre histoire tout en développant de nouveaux partenariats mondiaux nous positionne favorablement pour 2026."

La saison 2026 d'IndyCar débutera dans deux semaines, le 1er mars à St. Petersburg, en Floride, pour se conclure début septembre à Laguna Seca. Les 500 Miles d'Indianapolis auront lieu le dimanche 24 mai 2026.

En fin d'année dernière, Romain Grosjean avait rompu ses liens avec Lamborghini, constructeur pour lequel il a couru en endurance avant la fin du programme LMDh, aux 24 Heures du Mans comme en IMSA.