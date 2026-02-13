Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Katsuta prend les commandes du Rallye de Suède !

WRC
WRC
Rallye de Suède
Katsuta prend les commandes du Rallye de Suède !

McLaren exige des changements "impératifs" et urgents au nom de la sécurité

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
McLaren exige des changements "impératifs" et urgents au nom de la sécurité

Aston Martin toujours à la traîne : les stats du Jour 3 aux essais F1 de Bahreïn 2026

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Aston Martin toujours à la traîne : les stats du Jour 3 aux essais F1 de Bahreïn 2026

Romain Grosjean fait son retour en IndyCar !

IndyCar
IndyCar
Romain Grosjean fait son retour en IndyCar !

Ferrari et Hamilton terminent sur un drapeau rouge, Mercedes avec les meilleurs temps

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Ferrari et Hamilton terminent sur un drapeau rouge, Mercedes avec les meilleurs temps

Gasly prévient : Soyez là pour le départ en Australie, on risque de s'en souvenir !

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Gasly prévient : Soyez là pour le départ en Australie, on risque de s'en souvenir !

Viñales n'a plus à être "en travers" sur la KTM : "C'est un autre monde"

MotoGP
MotoGP
Viñales n'a plus à être "en travers" sur la KTM : "C'est un autre monde"

Alonso garde confiance en Aston Martin : "Newey n'a pas tout oublié en un an"

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Alonso garde confiance en Aston Martin : "Newey n'a pas tout oublié en un an"
IndyCar

Romain Grosjean fait son retour en IndyCar !

Romain Grosjean retrouve un volant en IndyCar : il participera à la saison 2026 avec l'équipe Dale Coyne Racing.

Basile Davoine
Mis à jour:
Romain Grosjean, Juncos Hollinger Racing Chevrolet

Photo de: Jake Galstad / Motorsport Images

Romain Grosjean n'en a pas terminé avec son aventure en IndyCar. Privé de volant l'an dernier et relégué au rang de réserviste pour Prema, le Français va retrouver la compétition dans le championnat nord-américain de monoplace et participera à l'intégralité de la saison avec l'équipe Dale Coyne Racing. Il renoue ainsi avec la structure qui lui avait permis de faire ses débuts dans la discipline en 2021, après avoir quitté la Formule 1. 

Romain Grosjean pilotera la monoplace n°18 motorisée par Honda, et sponsorisée par OnlyBulls et Bitcoin MAX, pour ce qui sera sa cinquième campagne en IndyCar. Après sa première saison prometteuse, il avait rejoint Andretti durant deux ans, puis Juncos Hollinger Racing en 2024. Mais à 39 ans, celui qui a signé trois pole positions et six podiums dans le championnat court encore après un premier succès. 

Chez Dale Coyne Racing, il fera équipe avec Dennis Hauger, qui avait déjà été annoncé par l'équipe pour occuper le baquet de la monoplace frappée du n°19. 

"Associer un rookie exceptionnel comme Dennis à un vétéran confirmé comme Romain nous donne une base compétitive solide", se réjouit Dale Coyne, propriétaire de la structure. "Faire revenir des éléments clés de notre histoire tout en développant de nouveaux partenariats mondiaux nous positionne favorablement pour 2026."

La saison 2026 d'IndyCar débutera dans deux semaines, le 1er mars à St. Petersburg, en Floride, pour se conclure début septembre à Laguna Seca. Les 500 Miles d'Indianapolis auront lieu le dimanche 24 mai 2026. 

En fin d'année dernière, Romain Grosjean avait rompu ses liens avec Lamborghini, constructeur pour lequel il a couru en endurance avant la fin du programme LMDh, aux 24 Heures du Mans comme en IMSA. 

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent McLaren veut convaincre Alonso de refaire les 500 Miles d'Indianapolis

Meilleurs commentaires

Plus de
Basile Davoine

Katsuta prend les commandes du Rallye de Suède !

WRC
WRC
Rallye de Suède
Katsuta prend les commandes du Rallye de Suède !

Alonso garde confiance en Aston Martin : "Newey n'a pas tout oublié en un an"

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Alonso garde confiance en Aston Martin : "Newey n'a pas tout oublié en un an"

Evans en tête du Rallye de Suède, Solberg joue avec le feu !

WRC
WRC
Rallye de Suède
Evans en tête du Rallye de Suède, Solberg joue avec le feu !
Plus de
Romain Grosjean

Les coulisses du clash entre Grosjean et Webber à Suzuka : "Il était en pleurs"

Formule 1
Formule 1
Les coulisses du clash entre Grosjean et Webber à Suzuka : "Il était en pleurs"

Romain Grosjean a récupéré le casque de son accident

Formule 1
Formule 1
Romain Grosjean a récupéré le casque de son accident

Grosjean : "Verstappen a été le pilote le plus exceptionnel de tous" en 2025

Formule 1
Formule 1
Grosjean : "Verstappen a été le pilote le plus exceptionnel de tous" en 2025
Plus de
Dale Coyne Racing

Grosjean revient sur sa saison d'IndyCar : "C'est un bol d'air frais"

IndyCar
IndyCar
Grosjean revient sur sa saison d'IndyCar : "C'est un bol d'air frais"

Grosjean : "Quatre tours de plus m'auraient donné la victoire"

IndyCar
IndyCar
Laguna Seca
Grosjean : "Quatre tours de plus m'auraient donné la victoire"

Grosjean troisième à Laguna Seca après une folle remontée

IndyCar
IndyCar
Laguna Seca
Grosjean troisième à Laguna Seca après une folle remontée

Dernières actus

Katsuta prend les commandes du Rallye de Suède !

WRC
WRC WRC
Rallye de Suède
Katsuta prend les commandes du Rallye de Suède !

McLaren exige des changements "impératifs" et urgents au nom de la sécurité

Formule 1
F1 Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
McLaren exige des changements "impératifs" et urgents au nom de la sécurité

Aston Martin toujours à la traîne : les stats du Jour 3 aux essais F1 de Bahreïn 2026

Formule 1
F1 Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Aston Martin toujours à la traîne : les stats du Jour 3 aux essais F1 de Bahreïn 2026

Romain Grosjean fait son retour en IndyCar !

IndyCar
Indy IndyCar
Romain Grosjean fait son retour en IndyCar !