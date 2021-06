Un violent crash de Rosenqvist interrompt le GP de Detroit

Au 25e tour de la première course de ce week-end de Detroit en IndyCar, Felix Rosenqvist est sorti de piste à haute vitesse, provoquant un drapeau jaune puis l'interruption de la course au drapeau rouge.

Le crash du Suédois est intervenu au virage 6 du tracé urbain. Visiblement, au moment d'aborder ce virage à droite qui suit un court bout droit, la voiture au numéro 7 n'a non seulement pas freiné mais a semblé continuer d'accélérer alors que le pilote avait tourné le volant et rétrogradait. Le choc a eu lieu avec des rangées de pneus installées devant un mur de béton.

L'impact a été si violent qu'après avoir projeté des pneus sur et au-dessus du grillage de sécurité, la voiture est montée sur d'autres rangées tout en faisant reculer le muret de plusieurs dizaines de centimètres et même en faire tomber une portion entière. Les images de la réalisation TV ont permis de constater que Rosenqvist était conscient dans les instants qui ont suivi le crash et au moment de l'intervention des commissaires, mais sa longue prise en charge par les services de secours ainsi que les dégâts sur les barrières ont incité la direction à suspendre l'épreuve.

Évacué avec une grande prudence par les équipes, le pilote Arrow McLaren SP a été transporté en ambulance pour un stage au centre médical et des examens préliminaires, avant d'être envoyé dans un hôpital local. "Felix Rosenqvist est conscient et alerte, et est envoyé dans un hôpital local pour une évaluation plus définitive", a indiqué l'IndyCar sur les réseaux sociaux.

La course a été arrêtée après le 27e tour alors que Scott Dixon était en tête.