Sous le charme de l'IndyCar, Théo Pourchaire en veut plus !

Ce n'était pas au programme pour 2024, mais Théo Pourchaire s'est retrouvé le week-end dernier au départ de sa toute première course d'IndyCar. Choisi par Arrow McLaren pour remplacer David Malukas, blessé, le Français a découvert la discipline sur l'atypique circuit urbain de Long Beach, où il a petit à petit élevé son niveau au fil de cet apprentissage éclair. Qualifié 22e, il est remonté jusqu'au 11e rang en course pour afficher un large sourire à l'arrivée.

"Une expérience incroyable", a-t-il confié à Motorsport.com. "Je suis très fier de ma performance ce week-end. Venir à Long Beach sans connaître ni la voiture, ni le circuit, ni l'équipe, pour une première, c'est une performance incroyable. J'ai appris énormément pendant cette course, avec tous les arrêts au stand, et il y a eu un Safety Car aussi. J'ai pu dépasser beaucoup de voitures, donc j'ai beaucoup aimé."

Toujours pilote de réserve de l'écurie Stake en Formule 1, Théo Pourchaire est engagé cette année en Super Formula, où la première manche le mois dernier à Suzuka ne s'est pas très bien passée. Pour sa première outre-Atlantique, il a marqué les esprits, y compris celui de son compatriote Romain Grosjean, qui a salué "un travail très solide de Théo sur un circuit qui n'est pas facile du tout".

Théo Pourchaire dans les rues de Long Beach. Photo de: Jake Galstad / Motorsport Images

Complètement sous le charme de sa première expérience en IndyCar, le pilote de 20 ans a découvert aussi une manière de courir sur la durée, avec une course bien plus longue que ce qu'il avait connu en formules de promotion jusqu'à présent.

"Pour moi, courir en IndyCar est incroyable", insiste-t-il. "Les courses sont vraiment dures physiquement. Je me sens bien. C'était difficile parce que c'était la première, mais au final je suis plutôt satisfait de ma performance sur le plan physique. La course est vraiment bonne, c'est très dur. On se bat pour un dixième de seconde, et même moins. J'ai adoré. Se battre avec d'autres voitures, sortir des stands en pneus froids, dépasser, c'est tellement cool. J'ai apprécié. J'espère revenir."

Un retour qui, à court terme, dépend de la convalescence de David Malukas, mais qui devrait bel et bien se concrétiser dès la prochaine manche, à Barber dès la fin de la semaine, même si le choix définitif de son équipe doit encore être communiqué.

"Si j'ai une deuxième opportunité comme celle-là, je serai mieux préparé parce que j'ai fait un week-end de course complet", souligne le pilote tricolore. "Je sais qu'une piste comme Barber est un circuit routier qui ressemble davantage à un tracé européen. Donc ce sera peut-être plus facile pour moi, on verra. Je vais débriefer la course avec l'équipe et nous aurons le temps de savoir ce qui va se passer, mais nous devons profiter de ce que nous avons fait, c'était une bonne course."

Propos recueillis par Joey Barnes