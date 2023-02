Le fils de Jarno Trulli roulera au Japon en 2023

Charger le lecteur audio

La jeune carrière en monoplace d'Enzo Trulli a démarré en fanfare avec un titre dans le championnat émirati de Formule 4 en 2021, toutefois le fils de l'ancien pilote italien de Formule 1 a eu des difficultés à concrétiser lors de ses campagnes suivantes en Euroformula Open (7e en 2021) et en FIA F3 (34e en 2022).

Avant-dernier chez les pilotes ayant disputé toutes les manches de l'année, sans avoir inscrit le moindre point, Trulli ne retentera pas l'expérience en F3 cette saison et prendra plutôt la direction du Japon, pays dans lequel il participera au championnat de Super Formula Lights.

Après avoir pris part à deux journées d'essais sur le circuit de Fuji en janvier pour le compte de l'équipe TOM'S – une structure soutenue par Toyota –, Trulli a été retenu dans la seconde division de la série aux côtés de trois autres pilotes : Hibiki Taira, Seita Nonaka et Yuga Furutani.

"J'étais vraiment heureux d'apprendre que nous avions conclu un accord avec TOM'S après avoir terminé le test à Fuji", a déclaré Trulli. "C'était ma première fois au Japon, il y avait donc beaucoup de choses auxquelles je devais m'habituer, mais tout le personnel et tous les ingénieurs de TOM'S ont été professionnels. Une fois dans le cockpit, j'ai pu me concentrer sur le test."

"La voiture et tous les circuits du Japon sont nouveaux pour moi, il me reste donc beaucoup à apprendre, mais je ferai de mon mieux pour montrer ce dont je suis capable. Avec TOM'S et Toyota, avec qui mon père a une fière association [Jarno Trulli a disputé cinq saisons de F1 avec Toyota, ndlr], je viserai ma première victoire en Super Formula Lights."

Trulli espérera suivre les traces d'un autre fils d'ancien pensionnaire de la grille F1, Giuliano Alesi, qui a été promu en Super Formula par TOM'S après avoir pris la deuxième place du championnat Lights en 2021. À noter qu'une autre progéniture, Charlie Wurz, a récemment remporté le championnat de Formule Régionale Océanie et participera à la prochaine campagne de FRECA dans l'équipe ART Grand Prix.

Avec Jamie Klein