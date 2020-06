Les 24 Heures du Mans virtuelles s'offrent un carton d'audience

La course d'endurance virtuelle mettait aux prises 200 pilotes utilisant 170 simulateurs. Elle était organisée en partenariat entre le WEC, l'ACO et Motorsport Games. L'épreuve comptait 50 équipes, dont le géant américain Team Penske ainsi que les vainqueurs des 24 Heures du Mans, Toyota, ou encore le double Champion du monde de F1 Fernando Alonso et les pilotes actuels de la catégorie reine Max Verstappen, Pierre Gasly et Lando Norris.

Directeur général du WEC, Gérard Neveu est revenu sur la formation de cette liste de stars – qui a dû être réduite de 83 requêtes à 50 engagés en raison de la forte demande – ainsi que sur les leçons qui pourront être tirées de cette édition virtuelle.

"J'ai dit à mon équipe que c'était comme lorsque nous faisons le WEC, nous passons deux mois en hiver à appeler toutes les équipes et à leur dire de venir participer au championnat", explique Gérard Neveu. "Maintenant, vendez cette course, vous avez une semaine, et je veux la plus belle grille jamais vue auparavant. Après ça, nous avons eu une grille incroyable. Naturellement, nous avons eu de la chance en raison du confinement, mais en tout cas, travailler de la sorte en seulement cinq semaines est quelque chose de très spectaculaire."

"À la fin du week-end, j'ai examiné que nous avons appris et ce que nous pouvons prendre du virtuel pour améliorer le réel, c'est la première fois que nous faisons ça. Nous avons découvert beaucoup de choses que le monde virtuel peut apporter au réel. On peut ajouter de la valeur et donner un nouveau souffle aux sports mécaniques avec quelque chose qui s'inspire du monde virtuel."

Gérard Neveu souligne les efforts impressionnants consentis par l'équipe organisationnelle pour mettre sur pied une course d'endurance de 24 heures, qui a été remportée par Rebellion Williams Esports. Les essais avant le week-end de course ont été parsemés de problèmes techniques, mais la compétition à proprement parler a duré près de 23 heures, avec seulement deux interruptions.

"Personne ne pourra vous expliquer tout de suite pourquoi nous n'avons pas rencontré davantage de problèmes pendant la course", précise Gérard Neveu. "Nous n'avons aucune explication. Il y a un monde d'écart entre les courses de test et la vraie course. Il serait injuste de ne pas reconnaître le fait que rFactor 2 a parfaitement fait tourner le jeu samedi et dimanche. Il serait tout aussi injuste de dire que nous étions sereins et optimistes la veille, et n'importe quel pilote peut vous le dire. Nous devons rendre un immense hommage à l'équipe d'organisation, cette dream team, car ils ont préparé ça à un niveau très sérieux."

Gérard Neveu a également été agréablement surpris par l'impact positif qu'a eu la course virtuelle pour stabiliser les équipes du WEC alors que la fin de la saison 2019-2020 a été reportée.

"Ils ont utilisé l'épreuve virtuelle pour satisfaire leurs sponsors et leurs partenaires. Nous avons reçu beaucoup de messages des équipes pour nous remercier car cela les a aidés à se maintenir au bon niveau. Ce confinement est très frustrant, et c'est donc une valeur ajoutée à laquelle je ne m'attendais pas."

Les véritables 24 Heures du Mans auront lieu les 19 et 20 septembre, en raison de leur report consécutif à la pandémie de COVID-19.