Comme en vrai, les 24H du Mans virtuelles auront leur concert !

Le DJ français se produira pour un set live exclusif de 45 minutes durant la nuit des 24 Heures du Mans Virtuelles, en écho aux concerts se déroulant traditionnellement lors de la véritable course. La musique et le sport automobile ont été associés de longue date, et les fans du monde entier pourront entendre ses plus grands succès pendant que les pilotes eux, batailleront sur le légendaire circuit du Mans.



The Avener : "J’ai par le passé eu la chance de jouer lors d’étapes du WEC et aux 24 Heures du Mans : je suis donc ravi de pouvoir partager ma musique aux 4 coins du monde lors de cette première édition virtuelle des 24 Heures du Mans."



Artiste de Universal Music France et A&R Studios, The Avener est un incontestable maître lorsqu’il s’agit de tirer le meilleur de son matériel électronique, de ses cartes son et de ses logiciels informatiques de musique, tout comme les pilotes et sim racers en piste pour cet événement unique en son genre sont experts de leurs équipements de simulation.



The Avener est avant tout un musicien qui, dès l’âge de cinq ans, a étudié le piano classique au Conservatoire de Nice. Connu jusqu’à maintenant pour avoir produit « Fade Out Lines », relecture d’une chanson de Phoebe Killdeer devenue un hit planétaire et vendue à plus de deux millions d’exemplaires, il a combiné sa passion pour la Deep House et l’Electro à des influences issues des racines du Rhythm’n’Blues et de la Soul. Il est devenu Ambassadeur Musical du Championnat du Monde d’Endurance FIA (WEC) pour la saison 2015, jouant un set spécial dans la Fan Zone lors de chacune des manches du championnat.



Depuis lors, il a produit "The Wanderings Of The Avener", un album classé directement numéro 1 (à la fois en support physique et en digital) avec plus de 10000 ventes dès sa première semaine, et qui lui a valu une pluie de récompenses : triples disques de platine en France, disques de platine et d’or dans plus de dix autres pays, ainsi que des prix dans le monde entier. Début 2020, The Avener a sorti son dernier album « Heaven », et une tournée est prévue pour 2021.



Le set de The Avener débutera le Samedi 13 Juin à 23H (CEST), au milieu de la course.