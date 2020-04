Les meilleures courses d'eSport à suivre en avril

Team Redline’s Real Racers Never Quit, manche 6

Date et heure : Vendredi 3 avril, 21h

Plateforme : iRacing

iRacing Engagés : Max Verstappen, Lando Norris, Juan Pablo Montoya, António Félix da Costa, Stoffel Vandoorne

Comment regarder : Site internet et chaîne YouTube de Team Redline

De quoi s'agit-il ? La deuxième semaine du championnat simracing de Team Redline pour pilotes professionnels se conclut par cette course. La première manche du championnat a vu les stars de la F1 Max Verstappen et Lando Norris s'accrocher dans la bataille pour la première place sur un circuit de Spa-Francorchamps virtuel.

IndyCar iRacing Challenge, manche 2

Date : Samedi 4 avril

Samedi 4 avril Plateforme : iRacing

iRacing Engagés : La majorité des pilotes IndyCar, dont le Champion en titre Josef Newgarden et Alexander Rossi, ainsi que les rookies 2020 Scott McLaughlin et Felipe Nasr

La majorité des pilotes IndyCar, dont le Champion en titre Josef Newgarden et Alexander Rossi, ainsi que les rookies 2020 Scott McLaughlin et Felipe Nasr Comment regarder : Le site internet de l'IndyCar

De quoi s'agit-il ? L'IndyCar n'a pas une grande Histoire en eSport mais a pleinement adopté le simracing avec son nouveau championnat sur iRacing. Le Champion en titre Josef Newgarden est la star du line-up de pilotes. Cette deuxième manche aura lieu sur le Barber Motorsports Park.

eNASCAR Pro Invitational iRacing Series

Date : Dimanche 5 avril

Dimanche 5 avril Plateforme : iRacing

iRacing Engagés : De nombreuses stars de la NASCAR Cup Series, et notamment les retraités Dale Earnhardt Jr et Bobby Labonte.

De nombreuses stars de la NASCAR Cup Series, et notamment les retraités Dale Earnhardt Jr et Bobby Labonte. Comment regarder : Applications FOX Broadcast Network, FS1, FOX Sports

De quoi s'agit-il ? La NASCAR remplace ses épreuves réelles par des séries de manches de simracing au format taillé pour la télévision, et ce sur les circuits où les compétitions initialement prévues devaient avoir lieu. Récemment, la course du Texas a réuni 1,3 million de téléspectateurs. Cette nouvelle épreuve est, elle, prévue sur la version virtuelle et courte du circuit de Bristol.

Le #NotTheGP de Veloce, avec Motorsport Games

Date : Dimanche 5 avril

Dimanche 5 avril Plateforme : F1 2019

F1 2019 Engagés : Des pilotes de F1, des pilotes de F1 Esports et des célébrités

Des pilotes de F1, des pilotes de F1 Esports et des célébrités Comment regarder : La chaîne YouTube ou Twitch de Veloce Esports, Motorsport.tv, Motorsport.com, Autosport.com et leurs pages Facebook respectives

De quoi s'agit-il ? La première compétition à avoir remplacé la F1 rassemble des stars de la F1 réelle comme virtuelle et des célébrités sportives ou non. Les deux premières manches ont diverti les fans avec des courses passionnantes et de nombreux coups de théâtre.

Formula 1 Virtual Grand Prix

Date : Dimanche 5 avril

Dimanche 5 avril Plateforme : F1 2019

F1 2019 Engagés : Lando Norris, Nicholas Latifi, Nico Hülkenberg, Sergio Pérez et Lance Stroll

Lando Norris, Nicholas Latifi, Nico Hülkenberg, Sergio Pérez et Lance Stroll Comment regarder : La chaîne YouTube de la F1

De quoi s'agit-il ? Le Virtual Grand Prix de la F1 veut continuer de divertir les fans avec un plateau hétéroclite et met l'accent sur le divertissement plus que sur du simracing véritablement compétitif. Ont notamment participé à la première manche Liam Payne (chanteur des One Direction), Chris Hoy (champion olympique en cyclisme) et Ian Poulter (golfeur professionnel) aux côtés des pilotes de F1 Lando Norris et Nicholas Latifi. Davantage de pilotes 2020 de F1 devraient participer aux courses suivantes. Le circuit du Vietnam n'étant pas disponible dans le jeu F1 2019 de Codemasters, c'est celui du Grand Prix d'Australie qui sera utilisé.

IndyCar iRacing Challenge, manche 3

Date : Samedi 11 avril

Samedi 11 avril Plateforme : iRacing

iRacing Engagés : La majorité des pilotes IndyCar, dont le Champion en titre Josef Newgarden et Alexander Rossi, ainsi que les rookies 2020 Scott McLaughlin et Felipe Nasr

La majorité des pilotes IndyCar, dont le Champion en titre Josef Newgarden et Alexander Rossi, ainsi que les rookies 2020 Scott McLaughlin et Felipe Nasr Comment regarder : Le site internet de l'IndyCar

De quoi s'agit-il ? La troisième manche du championnat eSport de l'IndyCar aura lieu sur un circuit choisi par les pilotes. L'on compte actuellement 25 engagés, dont la majorité des pilotes d'IndyCar ainsi que l'ancien pilote de Formule 1 Scott Speed.

World RX Invitational Series, manche 1

Date : Samedi 18 avril

Samedi 18 avril Plateforme : DiRT Rally 2.0

DiRT Rally 2.0 Engagés : Des stars du World RX et les meilleurs gamers du jeu DiRT

Des stars du World RX et les meilleurs gamers du jeu DiRT Comment regarder : Motorsport.tv, YouTube, Facebook et Twitch

De quoi s'agit-il ? C'est sur le jeu DiRT Rally 2.0 de Codemasters que vont s'affronter de grands pilotes de World RX et les gamers les plus rapides des qualifications. Ces dernières sont ouvertes à tout le monde sur PC. Cette manche sur un Circuit de Catalunya virtuel sera la première d'une longue série.

IndyCar iRacing Challenge, manche 4

Date : Samedi 18 avril

Samedi 18 avril Plateforme : iRacing

iRacing Engagés : La majorité des pilotes IndyCar, dont le Champion en titre Josef Newgarden et Alexander Rossi, ainsi que les rookies 2020 Scott McLaughlin et Felipe Nasr

La majorité des pilotes IndyCar, dont le Champion en titre Josef Newgarden et Alexander Rossi, ainsi que les rookies 2020 Scott McLaughlin et Felipe Nasr Comment regarder : Le site internet de l'IndyCar

De quoi s'agit-il ? Une piste sélectionnée au hasard sera utilisée pour la quatrième manche du championnat eSport d'IndyCar. Si nombre de pilotes découvrent le simracing, cela va être de plus en plus serré au fur et à mesure qu'ils s'adaptent au monde virtuel.

Le Mans Esports Series ‘Pro’, qualifications individuelles 6 (compétition sur un tour)

Date : Vendredi 24 avril (jusqu'au dimanche 3 mai)

Vendredi 24 avril (jusqu'au dimanche 3 mai) Plateforme : Forza Motorsport 7

Forza Motorsport 7 Engagés : Ouvert à tous les gamers

De quoi s'agit-il ? Tandis que les équipes professionnelles peuvent se qualifier pour la Super Finale du Mans via la catégorie Pro Team, les gamers individuels peuvent composer leur ticket en postant l'un des meilleurs tours sur la version virtuelle du circuit de Spa-Francorchamps.

Le Mans Esports Series Pro Team, manche 5, avec Motorsport Games

Date et heure : Samedi 25 avril, 20h

Samedi 25 avril, 20h Plateforme : Forza Motorsport 7

Forza Motorsport 7 Engagés : Red Bull, Lazarus, l'équipe de Jean Alesi

Red Bull, Lazarus, l'équipe de Jean Alesi Comment regarder : Motorsport.tv, YouTube, Facebook et Twitch

De quoi s'agit-il ? C'est la dernière manche de la catégorie Pro Team des Le Mans Esports Series. Par la suite, les six premières équipes du classement général seront qualifiées pour la Super Finale, qui aura lieu aux 24 Heures du Mans 2020. La saison 2 du championnat offre une cagnotte de 200'000 $.

iRacing 24 Heures du Nürburgring

Date et heure : Samedi 25 avril, 14h

Samedi 25 avril, 14h Plateforme : iRacing

iRacing Engagés : De vrais pilotes face à des simracers

De vrais pilotes face à des simracers Comment regarder : Le site internet et la chaîne YouTube d'iRacing

De quoi s'agit-il ? C'est l'une des plus grandes courses d'iRacing, qui a attiré des Max Verstappen et autres Lando Norris par le passé. Les meilleurs pilotes et équipes de simracing y participent habituellement : l'Endurance virtuelle a autant de spectacle et de suspense que la vraie !

IndyCar iRacing Challenge, manche 5

Date : Samedi 25 avril

Samedi 25 avril Plateforme : iRacing

iRacing Engagés : La majorité des pilotes IndyCar, dont le Champion en titre Josef Newgarden et Alexander Rossi, ainsi que les rookies 2020 Scott McLaughlin et Felipe Nasr

La majorité des pilotes IndyCar, dont le Champion en titre Josef Newgarden et Alexander Rossi, ainsi que les rookies 2020 Scott McLaughlin et Felipe Nasr Comment regarder : Le site internet de l'IndyCar

De quoi s'agit-il ? La cinquième course d'eSport IndyCar sur iRacing aura lieu sur le Circuit des Amériques, tracé de F1 où s'est rendu l'IndyCar pour la première fois l'an passé, avec des débats sur le respect des limites de la piste. Le débutant Colton Herta y est devenu le plus jeune vainqueur de l'Histoire du championnat. Il va désormais courir aux côtés de ses pairs sur la version virtuelle du circuit.