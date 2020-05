Álex Márquez sort vainqueur d'une superbe course à Misano !

Dominateur en qualifications, décrochant la pole avec près d'une seconde d'avance, Fabio Quartararo semblait bien parti pour enfin terminer sur le podium lors d'une course virtuelle. Le Niçois a impeccablement géré le départ malgré le chaos derrière lui, et il en a profité pour prendre le large face à Álex Márquez, deuxième.

Au troisième des neuf tours, le pilote Petronas Yamaha est toutefois revenu dans ses travers et a chuté, laissant le pensionnaire de Repsol Honda prendre les commandes. Les tours suivants ont rappelé à de nombreux fans le Grand Prix de Saint-Marin 2019 mais dans l'ordre inverse, la charge de la poursuite revenant cette fois à Quartararo, sur un Márquez muni d'une Honda !

Après plusieurs tentatives du Français, les deux pilotes se sont percutés au septième tour, terminant au sol... et laissant Marc Márquez prendre la tête du Grand Prix ! Le Champion du monde a résisté comme il a pu, mais il a vu fondre ses adversaires dans le dernier tour. Quartararo a chuté une nouvelle fois à deux virages du but, laissant la fratrie Márquez se battre pour la victoire.

Marc est entré un peu large dans le dernier virage, Álex en a profité pour se faufiler et remporter sa deuxième course virtuelle ! Marc Márquez termine deuxième devant Valentino Rossi, qui a profité des déboires de Quartararo après un début de course difficile. Le Français termine quatrième devant Joan Mir et Maverick Viñales.

Parti en première ligne, Pecco Bagnaia a connu une course cauchemardesque et termine septième, devant Nakagami, Savadori, Rabat et Pirro.