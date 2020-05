Alonso et Barrichello engagent leur équipe sur les 24H du Mans virtuelles

Après Jenson Button hier, un autre Champion du monde de Formule 1 vient grossir les rangs des 24 Heures du Mans virtuelles, organisées par l'ACO, le FIA WEC et Motorsport Games à la date initialement prévue pour l'épreuve. Comme le Britannique, c'est avec sa propre équipe que Fernando Alonso s'engage sur la version virtuelle de la classique mancelle, mais en association avec un ancien adversaire en F1, Rubens Barrichello.

Aligné à deux reprises au départ de la plus prestigieuse des courses d'Endurance, Alonso y a connu la victoire à la fois en 2018 et en 2019. Après avoir défendu les couleurs de Toyota lors de ces deux participations, le double Champion du monde de F1 va s'attaquer aux 24H du Mans virtuelles avec une Oreca 07 engagée dans la catégorie LMP2, qu'il partagera avec Rubens Barrichello, donc, mais aussi les simracers Olli Pahkala et Jarl Teien.

"J'ai beaucoup de chance d'avoir remporté deux victoires aux 24 Heures du Mans ces deux dernières années, mais la course virtuelle pourrait s'avérer encore plus relevée", souligne Alonso. "Je suis ravi de m'associer à Rubens et enchanté de recruter Olli et Jarl au sein de notre équipe. Allinsports a joué un grand rôle pour impliquer Rubens et moi en simracing, et nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler avec Anton et son équipe, ainsi que les gars de Torque Esports, qui organisent tout cela."

"Anton et moi avons eu beaucoup de succès auparavant, et il m'a grandement aidé à m'impliquer en eSport", indique Barrichello. "J'ai fait Le Mans en 2017 et j'ai adoré cette expérience. J'ai désormais vraiment hâte d'y retourner virtuellement avec cette belle équipe. Nous avons du pain sur la planche pour nous préparer pour la course, mais cela va être un superbe challenge."

Ces derniers jours, Pierre Gasly, Jean-Éric Vergne et Stoffel Vandoorne ont eux aussi confirmé leur engagement sur les 24 Heures du Mans virtuelles, sous les couleurs de Veloce Esports. Simon Pagenaud et Juan Pablo Montoya feront quant à eux équipe pour le Team Penske, alors qu'André Lotterer et Neel Jani défendront les couleurs de Porsche, et Giancarlo Fisichella et Felipe Massa l'équipe Strong Together.

Les 24 Heures du Mans virtuelles se dérouleront les 13 et 14 juin, en lieu et place de la véritable classique, qui a été reportée au mois de septembre en raison de la pandémie de COVID-19. Cette épreuve sera diffusée en direct sur Motorsport.tv.

Pour plus d'infos sur l'univers eSport, rendez-vous sur Motorsport Games.